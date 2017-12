Scomparsa, Fiction Rai: Anticipazioni ultima puntata stasera martedì 19 dicembre

Stasera, martedì 19 dicembre 2017, ultimo appuntamento con Scomparsa, la Fiction Rai con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno ed Eleonora Gaggero. L’incubo di ogni madre è quello di perdere il proprio figlio ed è proprio quello che succede a Nora Telese, la cui figlia scompare nel nulla dopo una festa del liceo. La vicenda si trasformerà in un incubo fatto di intrighi e di relazioni clandestine.

Ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata:





Nella puntata di ieri, lunedì 18 dicembre 2017, le indagini hanno portato a interrogare Ugo, il farmacista, che ha rivelato di aver convinto Sonia (Pamela Stefana) a partecipare alla festa nella villa dell’ambasciata di Saint Patrick. Durante la festa le due ragazze avevano finito però per litigare e Camilla, ribellatasi alla situazione in cui suo malgrado si è trovata coinvolta, è stata drogata e lasciata riposare in una stanza. Le telecamere posizionate in ogni camera da letto hanno mostrato che le ragazze erano vive sino all’uscita dalla sontuosa dimora. Secondo la testimonianza dei due professori amanti, durante la corsa del SUV, una giovane è stata gettata dall'auto in corsa. La ragazza è Camilla che è riuscita a scappare e che è stata ritrovata in una buca, provata ma viva.

Oggi Giovanni (Giuseppe Zeno), sconvolto per la scoperta che è il suo amico Davide, la persona a cui era indirizzata l’ultima chiamata fatta da Sonia, scatenerà una vera caccia all’uomo. Il colpevole sarà smascherato ma la scoperta della verità sarà più dura del previsto e lascerà un segno profondo nella vita di tutti i protagonisti.

Scomparsa va in onda questa sera, alle 21.25 su Rai1.