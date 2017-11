Scomparsa, Fiction Rai: anticipazioni stasera lunedì 27 novembre

Questa sera, lunedì 27 novembre 2017, secondo appuntamento con la nuova Fiction Rai Scomparsa, interpretata da Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno ed Eleonora Gaggero. Rai1 ci propone la storia di una madre single che deve fare i conti con il dramma di aver perso la figlia, scomparsa nel nulla dopo una festa del liceo. L’incubo si trasformerà in una vicenda complessa che svelerà segreti e relazioni inconfessabili e che romperà l’apparente tranquillità di San Benedetto del Tronto.

Ecco le anticipazioni della seconda puntata in onda oggi:

Il mistero della scomparsa di Camilla (Eleonora Gaggero) e Sonia (Pamela Stefana) si infittisce. Cadono i sospetti su Arturo Trasimeni (Saul Nanni) detto "Armadillo" e le indagini si spostano sul padre, Riccardo Trasimeni (Fabio Camilli). Nora (Vanessa Incontrada) conosce bene l’uomo. Tempo fa infatti era stata lei a togliergli la patria potestà per i maltrattamenti subiti dal figlio quando aveva solo otto anni. L’uomo, dopo essere uscito dal carcere, lavora come benzinaio sulla statale di San Benedetto del Tronto e rivuole accanto a sé Arturo. È lui che ha chiamato una radio locale, senza rivelare il suo nome e chiedendo un incontro con Nora. Trasimeni dichiara apertamente di volerla punire per avergli portato via il suo bambino. La sua vendetta sarà collegata alla scomparsa di Camilla e della sua amica?

Scopriamolo con Scomparsa, stasera alle 21.25 su Rai1.