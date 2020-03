Sapiens - Un Solo Pianeta: l'evoluzione del metodo scientifico da Leonardo da Vinci a Einstein, stasera su Rai3

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con il programma di divulgazione scientifica, condotto da Mario Tozzi.

Nuovo appuntamento stasera - sabato 21 marzo 2020 - con Sapiens - Un Solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi, in onda su Rai3 a partire dalle 22.00. Nella puntata di oggi, Tozzi racconterà l'evoluzione del metodo scientifico, quello strumento che ci permette di comprendere la realtà e di risolvere i problemi che il mondo moderno ci presenta.

Sapiens - Un Solo Pianeta: ecco che cosa vedremo nella puntata di stasera

Nelle ultime settimane l’emergenza sanitaria in corso, ha riportato in primissimo piano il ruolo della scienza e l’importanza sociale del lavoro scientifico. Ma che cos'è la scienza? È vero che si basa su un metodo infallibile? La scienza è "vera" o può essere messa in discussione? Che cos'è il genio? Leonardo da Vinci lo era davvero? La scienza migliora la vita dei sapiens?

Tutte queste sono le domande alle quali si proverà a dare una risposta percorrendo un viaggio attraverso il genio, la genialità, la scienza e il metodo scientifico di coloro che sono considerati tra i più grandi di tutti i tempi: Archimede, Leonardo Da Vincie Albert Einstein, tre personaggi che hanno cambiato le nostre vite con le loro menti.

Sapiens andrà alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del Leonardo scienziato ed inventore, facendo chiarezza su un personaggio molto celebrato ma non sempre del tutto compreso. Icona dell’ingegno, precursore di tanti aspetti della vita moderna, il Leonardo inventore e scienziato, era invece perfettamente calato nel suo periodo storico: maestri, umanisti e intellettuali molto meno noti, collaborarono attivamente rendendo possibili le sue invenzioni.

Per valutare concretamente la genialità dell’inventore toscano, si affronterà un viaggio nei secoli. Un ritorno al passato, nella Siracusa di Archimede, alla scoperta di quei testi scientifici dell’era ellenistica che sono stati autori di una rivoluzione più avanzata, sia nella matematica che nella tecnologia, di Leonardo e Galileo.

Il viaggio arriverà fin quasi ai giorni nostri con la figura rivoluzionaria di Albert Einstein, raccontando il poco conosciuto “Einstein italiano”. Non tutti infatti sanno che il celebre fisico, ideatore della teoria della relatività, trascorse un periodo importante e formativo della sua vita qui in Italia, a Pavia.

Non perdete l'appuntamento con Sapiens - Un Solo Pianeta, in onda stasera alle 21.45 su Rai3.