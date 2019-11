Sant'Antonio di Padova: il film con Daniele Liotti ed Enrico Brignano stasera su Tv2000

Anticipazioni TV

Umberto Marino ci riporta nel Medioevo e dirige anche Vittoria Puccini

Se conoscete la storia sacra, allora avrete senz'altro sentito parlare di Antonio di Padova, nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova nel 1231. Saprete anche che è appartenuto all'Ordine Francescano e che è stato proclamato santo dal papa Gregorio IX. La sua storia non ce la raccontano soltanto i libri, ma anche un film del 2002 con Daniele Liotti ed Enrico Brignano intitolato Sant'Antonio di Padova. Va in onda questa sera su TV2000 alle 21.00.

Nella Sicilia del 1221 approda, con il confratello Giulietto, il francescano Antonio, che racconta al vescovo locale la sua storia e di come, prima di farsi frate, si chiamava Fernando ed era un nobile portoghese. Dopo essere stato in Africa e aver girato l'Europa, Antonio si reca a Padova, dove qualcuno tenta di ucciderlo con una minestra avvelenata.

Sant'Antonio di Padova è arrivato direttamente in televisione ed è diretto da Umberto Marino, che prima di diventare commediografo, regista e sceneggiatore, era criminalista grafico e magistrato onorario. Fra i suoi lungometraggi per il grande schermo ricordiamo Cominciò tutto per caso, Cuore cattivo e Finalmente soli. Quest'ultimo aveva fra i protagonisti proprio Daniele Liotti, che all'epoca del nostro film era reduce da Cresceranno i carciofi a Mimongo. Enrico Brignano, invece, veniva dalla commedia vanziniana South Kensington. Nel cast di Sant'Antonio di Padova c'è anche Vittoria Puccini.