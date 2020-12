Sanremo, stasera i 26 nomi dei cantanti big, Morgan escluso attacca Amadeus

Anticipazioni TV

Durante la serata finale di Sanremo Giovani, il 17 dicembre su Rai 1, saranno svelati i nomi dei 26 cantanti "big" in gara. Una certezza: Morgan è escluso ed è già furioso.

C'è grande attesa ma già polemica per l'annuncio dei nomi dei 26 big a Sanremo, durante la serata finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1 stasera 17 dicembre, guardando al Festival che quest'anno si svolgerà ai primi di marzo come di consueto all'Ariston (e in presenza, viene promesso). Morgan, peraltro giudice di Sanremo Giovani quindi stasera in studio, ha dichiarato su Instagram di essere stato già eliminato dalla selezione, parlando di un "annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione, [...] ‘scelta artistica’, [...] che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni”.

Con la ventilata presenza (solitaria) di Bugo al prossimo Sanremo, coprotagonista proprio con Morgan di un'esibizione difficile nella passata edizione, per provocazioni improvvisate da quest'ultimo, la serata di stasera si prospetta vivace.

Sanremo, il toto-nomi dei 26 big in gara

Al di là dell'esclusione di Morgan da Sanremo commentata da lui stesso, la rete è già in fibrillazione immaginando chi siano i 26 nomi che saranno annunciati, sperando che non oscurino i sei ragazzi che al termine della serata finale di Sanremo Giovani andranno all'Ariston.

D'altro canto l'alto numero di nomi previsti da Amadeus forse renderebbe più facile dire chi non sia favorito per salire sul palco dell'Ariston. Le voci si fanno molto insistenti su Max Gazzè, Noemi, Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Malika Ayane, Ghemon, Madame, Mr. Rain, Rocco Hunt, Irama, Mr. Rain, Aiello, Luca Carboni e Federico Rossi (dopo lo scioglimento di Benji & Fede). Fedez in coppia con Francesca Michielin. Tra le band si parla di Lo Stato Sociale, Maneskin e La Rappresentante di Lista. Appuntamento a stasera per la rivelazione finale, e gli inevitabili strascichi di polemica che intorno a Sanremo non possono mancare, coinvolgendo anche chi ha l'assurda pretesa di rimanere indifferente a una delle kermesse simbolo dello spettacolo italiano.