Sanremo Giovani: La Finale Stasera in onda su Rai 1

In onda stasera su Rai 1 alle 21:25 la Finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus. I tre sul podio saranno direttamente al Festival di Sanremo 2022 tra i big.

Grande attesa per la finale di Sanremo Giovani di stasera 15 dicembre 2021, in onda alle 21:25 su Rai 1. L'attesa per la gara delle dodici canzoni è stata resa più pepata dalla decisione del direttore artistico nonché conduttore Amadeus: porterà infatti i tre migliori cantanti con i rispettivi brani direttamente al Festival di Sanremo 2022 tra i Big, aumentando in questo modo da 24 a 25 i partecipanti alla kermesse di febbraio, visto che in origine si pensava di coinvolgere solamente il primo e il secondo classificato di Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani 2022, i dodici brani e cantanti in gara nella Finale

Per chi non avesse seguito tutte le tappe di questo lungo processo, questi sono i dodici cantanti di Sanremo Giovani 2022 con i loro rispettivi brani, usciti vincitori da una selezione che in origine coinvolgeva ben quarantasei artisti, su 700 domande pervenute. Quattro del gruppo provengono invece dalla selezione / formazione parallela di Area Sanremo. Ecco quindi i nomi dei dodici finalisti di stasera, con i loro brani in ordine alfabetico:

"Agosto in piena estate" di Destro da Leverano (Lecce)

"A me" di Senza_Cri da Brindisi

"Arianna" di Esseho da Roma

"California" di Vittoria, da Villafranca in Lunigiana (Massa e Carrara)

"Cazzo avete da guardare" di Littamé da Terrassa Padovana (Padova)

"Che fine mi fai" di Bais da Udine

"Esagerata" dI Tananai da Milano

"Fammi respirare" di Samia (Yemen)

"Mille notti" di Yuman da Roma

"Parlo di te" di Martina Beltrami da Torino

"Smalto e tinta" di Oli? da Belluno

"Testa o croce" di Matteo Romano da Cuneo