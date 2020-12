Sanremo: ecco i 26 nomi dei big, i cantanti scelti da Amadeus

Anticipazioni TV

Amadeus ha scelto e comunicato chi saranno i big di Sanremo 2021: ecco i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston.

Sono stati comunicati i nomi dei cantanti che si esibiranno al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. Come abbiamo saputo prima dell'annuncio, Morgan non avrebbe fatto parte della selezione. Il cantante si era reso protagonista di un infelice diverbio con Bugo nella scorsa edizione, quando i due si esibivano in coppia. Da buon impulsivo qual è, Morgan si è lanciato in attacchi contro Amadeus facendo sapere che avrebbe preso come una provocazione l'eventuale inclusione di Bugo nella selezione di quest'anno. Il nome di Bugo c'è e l'ira di Morgan è finita per nuocere soprattutto a lui stesso.

Sanremo 2021: ecco chi sono cantanti scelti, i big del festival della canzone italiana

Qui sotto in ordine alfabetico i nomi dei 26 big scelti da Amadeus che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo marzo per la 71esima edizione del Festival di Sanremo.