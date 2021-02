Sanremo 2021: ufficiali ospiti e giuria, Amadeus li conferma

Anticipazioni TV

La composizione della giuria del "difficile" Sanremo 2021 è stata ufficializzata da Amadeus in conferenza stampa, insieme ai nomi di diversi ospiti.

In conferenza stampa Amadeus ha reso ufficiali alcune importanti notizie riguardanti il Festival di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il conduttore e direttore artistico ha parlato di ospiti canori e non, difficoltà dell'allestimento a causa delle misure anti-Covid, composizione della giuria e ha speso qualche bella parola per Fiorello, di nuovo suo complice dell'avventura: "Per me non può esistere un Festival senza Fiorello, llumina tutto quello che ha intorno". Leggi anche Sanremo 2021: ecco come sarà il Festival quest'anno

Sanremo 2021, gli ospiti dell'edizione numero 71, anzi della 70+1

Evidentemente ancora negativo per la difficoltà artistica ed emotiva di allestire un Festival di Sanremo senza pubblico in sala, Amadeus ha definito ironicamente quest'edizione non la 71ma, bensì la "70ma + 1", aggiungendo: "Inutile che io dica che non sia difficile. Ma abbiamo il dovere di sorridere."

Per quanto riguarda i due ospiti fissi per tutte e cinque le serate, sono stati ufficializzati Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Il primo ha preparato qualcosa di speciale, cinque esibizioni particolari, qualcosa che "parla di me ma anche della storia di tutti quanti noi." Zlatan invece ha promesso di mostrare un lato di sè del tutto inedito per il pubblico italiano.

Per quanto concerne invece gli ospiti canori, sono tre i nomi per ora ufficiali: Ornella Vanoni, che il sabato celebrerà la sua carriera, ma non mancheranno Alessandra Amoroso e i Negramaro. In generale, si promettono ospiti essenzialmente italiani (scelta quasi obbligata per la situazione in cui si trova).

Sanremo 2021, il funzionamento delle tre giurie

Le tre giurie di Sanremo 2021 saranno quella della sala stampa, la demoscopica (300 giurati con riserve) e quella dell'orchestra, che si esprimerà nel corso della terza serata dedicata alle canzoni d'autore. Tutti i voti arriveranno tramite app, dando origine ogni sera all'usuale classifica provvisoria, fino ad arrivare alla definitiva che l'ultimo giorno nominerà il vincitore del Festival. Leggi anche Sanremo 2021, la Rai ha deciso: niente pubblico e nessun evento collaterale

Sanremo 2021, lo spirito della manifestazione nelle difficoltà del Covid

In conferenza stampa, si è voluto sottolineare che le difficoltà causate dall'emergenza Covid non sono soltanto un elemento di interferenza con Sanremo 2021, ma in un certo senso sono anche ciò che animerà lo spirito dello spettacolo. Ecco le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai 1:

Terremo conto di quello che stiamo vivendo, sono certo che Amadeus contrappunterà al mondo delle canzoni il racconto di ciò che stiamo combattendo. Il Covid ci ha disunito dopo l’ultimo Festival, e questo Festival rappresenta il tentativo di unirci, nella consapevolezza chiara di cosa è la vita.