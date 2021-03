Sanremo 2021, Terza Serata: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in gara

Anticipazioni TV

La Terza Serata del Festival di Sanremo 2021 è dedicata alle cover delle grandi canzoni italiane d'autore, interpretate dai cantanti in gara in una serie di duetti. Gli ospiti saranno illustri e Amadeus e Fiorello verranno affiancati nella conduzione dalla modella Vittoria Ceretti.

La Seconda Serata del Festival di Sanremo 2021 ci ha insegnato che l'età è solamente un concetto e che Orietta Berti, Gigliola Cinquetti e Marcella Bella hanno ancora una grandissima voce. Accompagnati da Fiorello, Amadeus, una Elodie mozzafiato e un Achille Lauro con la treccia, abbiamo anche assistito alla sostituzione del carrello del mazzo di fiori con valletto e valletta portafiori. Infine, fra Laura Pausini e il momento dello sport con Alex Schwazer, abbiamo ascoltato gli altri 13 Big. Con le note delle 26 canzoni del Campioni ancora in testa (e le nostre preferenze, of course), siamo pronti adesso ad affrontare la Terza Serata, con il sospetto che, dati i molti intermezzi e i numerosi ospiti, l'ultima ugola d'oro si esibirà durante Unomattina. Adesso, però, bando alle chiacchiere e andiamo a scoprire cosa succederà stasera, 4 marzo 2021, durante il Settantunesimo Festival di Sanremo. Sappiamo che lo show sarà diverso dal solito perché i cantanti non interpreteranno i brani con cui partecipano alla gara ma cover di celebri canzoni del nostro repertorio nazionale. Si esibiranno in duetto con altri artisti o da soli. A condurre la soirée, insieme a Fiore ed Ama, sarà la meravigliosa modella bresciana Vittoria Ceretti.

Leggi anche Sanremo 2021: Il Riassunto della Seconda Serata del Festival e la Prima Classifica Generale

Leggi anche Sanremo 2021, chi è Elodie? Età, carriera e Vita Privata della Cantante

Sanremo 2021: gli Ospiti della Terza Serata

Accanto ai 26 Big con le loro cover in duetto con altri celebri cantanti, e accanto a Vittoria Ceretti, ci saranno, durante la Terza Serata di Sanremo 2021, illustri ospiti, e non tutti musicali. Eccoli:

Zlatan Ibrahimović, Siniša Mihajlović e Donato Grande

Rullo di tamburi! Torna sul palco del teatro Ariston Zlatan Ibrahimović, lo strafamoso calciatore svedese attaccante del Milan che sarebbe perfetto come killer di un noir scandinavo. Lo sportivo ha in programma, per le poltrone (con o senza palloncini) e per il pubblico a casa, una performance canora insieme a un altro personaggio del mondo del calcio: Siniša Mihajlović, allenatore ed ex giocatore serbo. Il brano scelto? "Io, Vagabondo" dei Nomadi. Inutile dire che l'hype è alle stelle, mentre già qualcuno si chiede se Augusto Daolio si rivolterà nella tomba oppure no. Con Ibrahimović e Siniša Mihajlović, che parleranno anche degli inizi della loro carriera sportiva, ci sarà anche Donato Grande, giovane campione di powerchair football, che giocherà con Ibra e racconterà la sua storia.

I Negramaro

Dal palco del Teatro Ariston la splendida voce di Giuliano Sangiorgi invaderà le nostre case con un omaggio a Lucio Dalla. I Negramaro celebrano il grande cantautore che ci ha lasciati nel 2012 cantando, ça va sans dire, "4 marzo 1943". La band non è nuova al Festival di Sanremo. Nel 2005 ha presentato "Mentre tutto scorre", che ha vinto il Premio della Sala Stampa Radio e TV. 13 anni dopo è tornata come ospite per presentare il singolo "La prima volta" e cantare in duetto con Claudio Baglioni "Poster".

Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari

Saranno presenti sul palco dell'Ariston due attrici: Antonella Ferrari e Valeria Fabrizi. La prima, diventata popolare negli anni 2000 grazie alla soap opera Centovetrine, dove interpretava il ruolo di Lorenza Giraldi, è malata di sclerosi multipla ed è madrina dell'AISM, Associazione italiana sclerosi multipla.

Monica Guerritore ed Emma Marrone

L'attrice Monica Guerritore ed Emma Marrone verranno coinvolte nel terzo quadro di Achille Lauro. La Marrone, che è anche un giudice di X-Factor, ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 2011 insieme ai Modà. Il brano era "Arriverà", che ha raggiunto la seconda posizione. L'anno seguente la cantante ha vinto il Festival con "Non è l'inferno".

Sanremo, la Scaletta della Seconda Serata: i Cantanti in gara in ordine di uscita

I 26 Campioni in gara verranno messi alla prova, questa sera, dall'interpretazione di brani che hanno davvero fatto la storia della musica italiana. Le canzoni coprono un arco temporale piuttosto vasto e si va da Luigi Tenco a Jovanotti, da Lucio Battisti agli Afterhours, da Ornella Vanoni a Samuele Bersani. A dare prova del loro talento non saranno solo cantanti, ma anche Sergio Rubini e I lavoratori dello spettacolo.

Gli artisti verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l'Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti durante la Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione Campioni. Ecco i duetti che si succederanno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo giovedì 4 marzo:

Sanremo: i 26 Duetti (e assoli) della terza serata in ordine di scaletta