Sanremo 2021, Quarta Serata: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in gara

La Quarta Serata del Festival di Sanremo 2021: scaletta, ospiti e cantanti in gara.

Si è conclusa la Terza Serata del Festival di Sanremo 2021, la Kermesse canora giunta alla 71esima eidzione che non indugia nel proseguire imperterrita verso la Quarta Serata. Ci hanno allietato i duetti dedicati alle cover di celebri brani della musica d'autore italiana, abbiamo riso con la satira politica di Fiorello e le gag tra Zlatan Ibrahimović e Siniša Mihajlović, anche se la memoria continua a riportarci alla Seconda Serata e all'ammaliante talento di Elodie. Ma Sanremo ha fatto il giro di boa e siamo o non siamo curiosi di scoprire a cosa abbia pensato il conduttore e direttore artistico Amadeus per la Quarta Serata? Quello che è certo è che verrà proclamato il vincitore della categoria Giovani.

Sanremo 2021: gli Ospiti della Quarta Serata

Gli ascolti della Terza Serata di Sanremo 2021

Mentre ci riscaldiamo per affrontare una nuova lunga maratona sanremese con la Quarta Serata, diamo un'occhiata agli ascolti di ieri sera: la Prima Parte dello spettacolo, compresa tra dalle 21.31 alle 23.49, è stata seguita da 10 milioni 596 mila spettatori, pari al 42,4% di share. La Seconda Parte della serata, dalle 23.53 alle 01.59, è stata seguita da 4 milioni 369 mila spettatori, pari al 50,6% di share. Complessivamente, gli ascolti della Terza Serata di Sanremo 2021 possono essere sintetizzati così: 7 milioni 653 mila per il 44.3% di share.

I cantanti ospiti della Quarta Serata

L'esplosiva creatività grazie al meticoloso e intenso lavoro di make-up e di costumi del team di Achille Lauro, è garatita anche questa sera 5 marzo 2021. L'artista completerà l'opera con un'altra delle sue impeccabili performance. E continuando a parlare di artisti ospiti della manifestazione, atteso sul palco del Teatro Ariston è il vincitore del Festival di Sanremo di due anni fa, Mahmood. Non mancherà un'altra cantante estremamente apprezzata nel mondo della musica italiana. Vedremo e ascolteremo anche Alessandra Amoroso che è stata ospite di Sanremo nel 2010, 2012 e 2019, ma non ha mai partecipato alla competizione.

Infine, è attesa non una cantante, ma un'attrice con abbaglianti occhi azzurri. Amadeus e Fiorello inviteranno sul palco Matilde Gioli, che come Matilda De Angelis che abbiamo visto nel corso della prima serata, è arrivata al cinema perché così il destino ha deciso per lei quando, anche senza esperienza, Paolo Virzì scelse lei come protagonista del film Il capitale umano.

Le conduttrici della Quarta Serata di Sanremo che affiancano Amadeus e Fiorello

La quarta serata accoglie due nuove figure femminili che andranno ad affiancare Amadeus e Fiorello nel lavoro di presentatori. È attesa innanzitutto Beatrice Venezi, la 30enne conduttrice d'orchestra originaria di Lucca, che vanta un incredibile curriculum professionale. A 27 anni aveva già girato il mondo esibendosi in molti paesi, tanto da indurre la prestigiosa rivista Forbes a inserirla nel 2018 tra le 100 personalità mondiali under 30 su cui riporre fiducia per il futuro.

La giornalista, nonché noto volto televisivo, Barbara Palombelli è la seconda co-conduttrice della quarta serata del Festival. Prima dell'inizio della manifestazione si era alzato un piccolo polverone legato a questa scelta, che sembra avesse fatto infuriare la RAI e i suoi vertici, perché da quasi 20 anni la Palombelli non lavora per la tv di Stato ed è riconosciuta maggiormente come un volto televisivo della concorrenza. Amadeus ne era uscito in conferenza stampa con l'arma dell'ironia: "Le cose sono due: o, come dice Fiorello, io attiro le polemiche, oppure a Sanremo tutto diventa polemica". La Palombelli ha scritto un testo dedicato alle donne che leggerà lei stessa nel corso della serata.

Sanremo, la Scaletta della Quarta Serata: i Cantanti in gara in ordine di uscita

Stasera si elegge il vincitore della categoria Nuove Proposte

Mentre i 26 Campioni dovranno dar fondo a tutte le energie per arrivare domani allo sprint finale, questa sera sarà uno dei quattro cantanti rimasti in gara ad aggiudicarsi la vittoria tra le Nuove Proposte, uno tra Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou.

Al termine della serata, intorno alle 2 del mattino, la classifica dei Campioni sarà aggiornata in base alle votazioni elaborate insieme a quelle delle serate precedenti. Questa sera la gara si fa interessante perché giungeranno anche i voti della Giuria della Sala Stampa, oltre al fatto che saranno assegnati i premi della critica.

I Campioni in gara nella Quarta serata (in attesa che esca l'ordine ufficiale di uscita)

Aiello - "Ora"

Annalisa - "Dieci"

Arisa - "Potevi fare di più"

Bugo - "E invece sì"

Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"

Coma_Cose – "Fiamme negli occhi"

Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"

Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"

Fasma - "Parlami"

Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"

Francesco Renga - "Quando trovo te"

Fulminacci - "Santa Marinella"

Gaia – "Cuore amaro"

Ghemon - "Momento perfetto"

Gio Evan - "Arnica"

Irama - "La genesi del tuo colore"

La Rappresentante di Lista - "Amare"

Lo Stato Sociale - "Combat Pop"

Madame - "Voce"

Malika Ayane - "Ti piaci così"

Maneskin - "Zitti e buoni"

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"

Noemi - "Glicine"

Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"

Random - "Torno a te"

Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"