Sanremo 2021: per la Terza Serata Arisa canta "Quando" di Pino Daniele in duetto con Michele Bravi

Il 4 marzo, durante la Terza Serata del Festival di Sanremo 2021, Arisa canterà insieme a Michele Bravi "Quando" di Pino Daniele. L’artista è i gara con "Potevi fare di più", di cui vi raccontiamo qualcosa che non sapevate.

Durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, Arisa non sarà soltanto in gara con il brano "Potevi fare di più". La sera di giovedì 4 marzo la cantante interpreterà, in duetto con Michele Bravi, uno dei brani più belli e struggenti di Pino Daniele: "Quando".

"Quando" è stata pubblicata dal compianto artista napoletano nell'album "Sotto 'o sole", del 1991, e fa parte della colonna sonora del film di Massimo Troisi Pensavo fosse amore invece era un calesse. Negli anni la canzone ha avuto diverse cover, fra cui una, bellissima, interpretata da Anna Oxa.

"Potevi fare di più" è contenuta nel prossimo album di inediti di Arisa, è stata scritta da Gigi D'Alessio e parla di un momento di liberazione da un legame sentimentale tossico. Racconta di una donna che cerca il coraggio di interrompere una relazione ormai giunta al capolinea nonostante i continui tentativi di mantenerla in vita. Il brano segna la settima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo, quest'anno giunto alla settantunesima edizione. Ricordiamo che l'artista ha già messo a segno due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano "Sincerità", e la seconda nel 2014, nella categoria Campioni, con "Controvento". Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.

Oltre che cantante, Arisa è stata anche attrice, doppiatrice, ospite fissa di trasmissioni tv e giudice di talent show. Quanto a Michele Bravi, ha da poco presentato il suo ultimo progetto discografico, il concept album "La Geografia del Buio".

