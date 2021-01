Sanremo 2021: "no ai figuranti all'Ariston", tuona Franceschini

Anticipazioni TV

Il ministro Franceschini ritiene l’Ariston un teatro come gli altri e quindi ancora impossibilitato ad accogliere qualsiasi tipo di pubblico.

Pubblico o figuranti? Poco cambia, secondo un’interpretazione molto diversa rispetto a quella portata avanti negli ultimi giorni dalla RAI da parte del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri”, ha scritto in un tweet, “e quindi, come ha chiarito il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Una lettura molto chiara, che arriva mentre si attende che il Cts, il comitato tecnico e scientifico, si riunisca per rispondere alla richiesta di un protocollo di sicurezza per i cantanti che si esibiranno al festival. Non che ci siano molte speranze: sembra proprio, infatti, che gli esperti non consentiranno la presenza di qualsiasi tipo di pubblico in sala, come già sentenziato più volte in passato.

Per la RAI, e qui il motivo di un’interpretazione differente, i figuranti non sono equiparabili al pubblico, essendo contrattualizzati e parte integrante dello spettacolo. Lo sostengono citando l’esempio di quanto accaduto quest’anno con X Factor.