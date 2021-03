Sanremo 2021, Ma come ti vesti - Festival Edition: Måneskin vincitori alla moda, Arisa bocciata

Anticipazioni TV

Sgargianti paillettes, tessuti eterei, ritorno agli anni Settanta e rovinose cadute di stile sul palco del Festival di Sanremo. Ecco le pagelle ai look della Finale dei big in gara e degli ospiti della kermesse musicale condotta da Amadeus con Fiorello.

La settantunesima edizione del Festival di Sanremo strizza l’occhio al Made in Italy e promuove stilisti nostrani per aiutare uno dei settori più colpiti durante la pandemia di Coronavirus. La Finale , si è conclusa con la vittoria dei Måneskin con 'Zitti e Buoni'! Sul palco dell’Ariston, Amadeus e Fiorello hanno accolto i cantanti in gara, gli ospiti della serata, affiancati da Serena Rossi , Giovanna Botteri e Tecla Insolia. Lungi da noi voler giudicare il talento canoro dei concorrenti, che invece preferiamo lodare e criticare per le loro (discutibili) scelte stilistiche. Ecco una carrellata dei migliori e peggiori Look che i protagonisti della kermesse musicale più famosa d’Italia hanno sfoggiato davanti a milioni di telespettatori su Rai 1.

I Look di Presentatori e Ospiti: le Pagelle della Finale

Amadeus e Fiorello veri protagonisti dell'eleganza

Per la Finale, Amadeus indossa uno spezzato, firmato Gai Mattiolo, composto da una raffinata giacca blu notte con giochi di cristalli sulle spalle, e reves neri in tinta con il colore dei pantaloni. Anche il papillon è sfavillante ed il risultato è trés chic! Fiorello omaggia il grande Little Tony con una giacca di pelle rosso fuoco, con tanto di frange svolazzanti e bandana in tinta al collo. Ben più sobrio il completo Armani nascosto sotto al capospalla fiammeggiante. Per Amadeus un 9, per Fiorello un 8 pieno!

Zlatan Ibrahimovic la star delle giacche tuxedo

Zlatan torna sul palco dell’Ariston per la serata conclusiva con uno spezzato composto da giacca off white con profili neri, che richiamano pantalone e maxi papillon. Completa il look Dsquared un fiore di tulle sul bavero. Cambio look strepitoso per il calciatore, con un abito che sembra racchiudere le stelle del firmamento e fascia alla perfezione il fisico scolpito di Ibrahimovic. Voto: 8 ½

Serena Rossi maestra di geometria

L’attrice partenopea è incantevole nell’abito bustier, firmato Giorgio Armani, con giochi geometrici glicine e nero sul corpetto, stemperato da uno strato di tulle nero sulla gonna. Voto: 7½

Tecla Insolia: ritorno a Bridgerton

Un look insolito, che ci lascia perplessi, quello di Tecla, la giovanissima co-presentatrice del Festival. Abito bianco fluttuante firmato Philosophy di Lorenzo Serafini con collo alto e rouschés, cintura a bustino nera super retrò. I gioielli di Pasquale Bruni sono i veri protagonisti dell'outfit (ammettiamo, tutti avremmo voluto rubarle quei meravigliosi orecchini pendenti!) Ci aspettavamo di meglio dalla Insolia che cammina sul filo del rasoio, rischiando la bocciatura. Voto: 6

Achille Lauro, e così sia

Ultimo quadro e ultimo look Gucci by Nicolò Cerioni per Achille Lauro . Ingresso decisamente più sobrio rispetto a quelli a cui ci ha abituato l’artista, ma con effetto wow finale. Sbottonata la giacca del completo fucsia di velluto, Achille nasconde una rosa rossa che con le sue spine trafigge il costato e lo fa letteralmente sanguinare sul palco di Sanremo. Impossibile dare un voto che non sia l'eccellenza: 10 e lode.

Sanremo 2021, Finale: i Look migliori e peggiori dei Big in gara

Classifica di chi non ce l’ha fatta

Madame ti stai impegnando per finire in fondo alla classifica o ti viene naturale? Iniziamo dalla mancanza perpetua di scarpe, che poteva far colpo al tuo esordio sull’Ariston ora è diventato un chiaro impedimento ai tuoi look di funzionare come dovrebbero (mai sottovalutato il potere di un tacco 12). Madame indossa un completo bianco Dior, con colletto gioiello, la cui eleganza scompare totalmente poiché nascosto da un lugubre velo da sposa. Ci sfugge il motivo di questa scelta stilista, ma ci teniamo a precisare che per parlare di metafore con i propri look bisogna poter vantare decisamente più esperienza. Voto: 3

Orietta Berti noi ti veneriamo anche se in fatto di look continui a non azzeccarne una. La cantante ci sta facendo fare indigestione di materiali sbrilluccicanti e oggi si è decisamente superata con una tunica lunga di paillettes firmata GCDS dal colore indefinito. Vogliamo sperare che la mise sia frutto di un imprevisto dovuto all’allagamento della tua camera d’albergo ma nel frattempo non possiamo mostrare clemenza. Voto: 4

Gaia non riesce a redimersi neppure durante la sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston. La giovane cantante indossa un mini-dress nero firmato Ferragamo, sovrastato da confusionarie applicazioni di frange bianche, perfette per creare un terribile effetto struzzo. Acconciatura e make up non salvano l’outfit disastroso che merita un bel 4 in pagella.

Colapesce e Dimartino sono finiti sotto l’ipnosi delle arzille vedove delle balere? In Dolce&Gabbana, Dimartino indossa un completo azzurrino con inserti bianchi di seta, una camicia oscenamente sbottonata sul petto e scarpe marroni. Colapesce ha pensato bene di lasciare un ricordo raccapricciante dei suoi look - finora piuttosto sobri - con una camicia degna della regina della disco, con tanto di maxi fiocco al collo e pantalone grigio del ‘completo buono’ per i colloqui di lavoro. L’effetto è tremendo sia singolarmente che di coppia, voto: 4

Fedez questa volta non riesce a riequilibrare il look di Francesca Michielin e la coppia finisce per ricevere una sonora insufficienza. Mentre il rapper sfoggia una grintosa giacca firmata Versace, la Michielin persevera nello stile retrò che inizia a far sbadigliare anche il fan più entusiasta. L’abito Miu Miu è interessante nella parte superiore, ma l’insieme è da bocciare, per non parlare dell’abbinamento delle scarpe… Voto: 5

Arisa questa sera ha cancellato il ricordo del tubo idraulico tra i capelli con quella di un discutibile vestito color carne di Maison Margiela che non dona alla sua silhouette. Oggetto non identificato al collo - dalla sospetta forma a tubo - e scarpe bi-color dalla punta rosso intenso. Che dire… Arisa per noi è no! Voto: 5

Classifica dei Big promossi

Coma_Cose ci hanno stupito con una mise azzeccatissima per la finale. Rimane ancora il dubbio sull'acconciatura nonsense della Mesiano, che tuttavia si redime con un abito in perfetto stile sanremese color lillà, tempestato di palette e lungo fino ai piedi targato MSMG. Bella anche la fantasia della camicia di Zanaredelli, che si abbina a quella della partner senza creare effetto 'gemellino'. Anche il make up è degno di una finalissima, e siamo felici che abbia abbandonato i toni del rosso. Voto : 6

Gio Evan quando ti abbiamo visto arrivare senza pinocchietti ci siamo sinceramente commossi. Completo spezzato per il cantante (che ha deciso di rendere la sua chioma meno ribelle con un raffinato chignon) con giacca bianca di seta e immancabili sneakers ai piedi. Gridando al miracolo - sebbene il look non sia nulla d’eccezionale - ti possiamo finalmente promuovere. Voto: 6

Måneskin fuori controllo sul palco di Sanremo portano il rock nel loro sound inconfondibile ma anche nel look, curato sempre da Etro. Per l’ultima sera, la band indossa tute color nude decorate da piume argento che avvolgono i loro corpi. Una mise azzardata ma adatta allo spirito del gruppo, che racconta la liberazione dell'anima poetica della musica. Voto: 8

Noemi etera con un abito Dolce&Gabbana che mette in risalto le spalle e le braccia toniche. Bella ma non volgare la scollatura profonda, con incrocio sul petto e gonna scivolata. L'abito è argento, interamente ricoperto da sfavillanti glitter. Sebbene l'effetto ricordi la mise della prima serata, questa modello valorizza ancora meglio la cantante e il nostro voto non può che essere positivo. Voto: 8