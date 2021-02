Sanremo 2021, la Rai ha deciso: niente pubblico e nessun evento collaterale

Anticipazioni TV

Una nota ufficiale Rai mette fine alla diatriba sulla presenza del pubblico al Festival di Sanremo 2021, che farà a meno anche degli eventi collaterali. In un certo senso, pubblico a parte, è un ritorno all'antico.

C'era una volta, tanti e tanti anni fa, il Festival della canzone italiana, o Festival di Sanremo, che ha sempre avuto il pubblico al teatro Ariston ma nessun dopofestival e collegamento esterno. In un certo senso Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, somiglierà all'antico per quest'ultimo aspetto, ma per la prima volta, è ufficiale, si svolgerà senza pubblico, "a porte chiuse". La Rai ha infatti diramato una nota ufficiale che mette fine a tutte le diatribe e alle fantasiose ipotesi avanzate da Amadeus perché il Festival, in piena pandemia, non perdesse la sua specificità. Avrà sicuramente effetto sui partecipanti il fatto di dover cantare senza poter sentire l'emozione di chi è in sala, ma a mali estremi, estremi rimedi. Questo il comunicato RAI:

La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l'azienda presenterà al CTS il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival.