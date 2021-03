Sanremo 2021: Il Riassunto della Seconda Serata del Festival e la Prima Classifica Generale

Anticipazioni TV

Ecco il Riassunto di tutto quello che è successo nella seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 e in diretta dal Teatro Ariston.

Ad aprire la seconda delle cinque serate di questo speciale Sanremo 2021 è uno scoppiettante Fiorello in versione super dark. Il bacio nero stampato sulla fronte di Amadeus nella prima serata ha dato i sui frutti e il mattatore del Festival ha deciso di sfidare ancora la sorte con una mise cupa e piumata, in contrasto con la coloratissima sala dell’Ariston gremita di palloncini. Ad accoglierlo è il presentatore, Amadeus. Solite gag del duo e un appello importante prima di introdurre la gara della Nuove Proposte: "Mi rivolgo ai grandi: bisogna organizzare quanto prima una campagna vaccinale di quelle potenti, vogliamo vaccinarci tutti affinché questo incubo finisca".

Le Nuove Proposte di Sanremo 2021: Eliminati e Finalisti

Parte la sfida tra i quattro artisti della categoria Giovani, a vincere sono Davide Shorty con il brano "Regina" e Wrongonyou con "Lezioni di volo", ultime due Nuove Proposte a passare direttamente alla serata finale di venerdì. Sono stati eliminati i Dellai con "Io sono Luca" e Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te". A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%).

Sanremo 2021: i primi Big in gara, Elodie co-conduttore della Seconda Serata

Prima di tornare alla gara, quella più ardita della categoria Big, Amadeus e Fiorello si mettono comodi. Pausa "Sigaretta", chiacchiere da bar e i due sfinisco per scambiarsi confidenze: inizia Fiorello "Mia moglie mi chiama amorino, che è il Dio dell'amore, alato. E tua moglie come ti chiama?". "Patato", risponde imbarazzato Amadeus. Fiorello non si fa sfuggire l'occasione e divertito sentenzia “domani i giornali titoleranno ‘Amorino e Patato conducono il Festival di Sanremo’”. Solo il tempo di ricomporsi e parte la sfida con il primo Big della serata, Orietta Berti, che dopo 29 anni torna sul palco dell’Ariston con "Quando ti sei innamorato". E’ il momento del bouquet di fiori, ma al posto del carrello si presenta un aitante valletto in guanti bianchi (di lattice). Non è l’unica sostituzione della serata, Elodie prende il posto di Zlatan Ibrahimovic impegnato in un match di Campionato. Fasciata in un prezioso vestito di paillettes, la bella cantate di Andromeda fa il suo debutto sul palco della 71esima edizione del Festival nei panni di co-conduttrice e presenta il secondo Big in gara: Bugo con "E invece sì".

Sanremo 2021: Ospite Laura Pausini vincitrice del Golden Globe 2021 per la migliore canzone originale

E’ il momento più atteso della serata e Fiorello torna sul palco con un elegante look anni ‘30 firmato Giorgio Armani per presentare la vincitrice del Golden Globe 2021 per la migliore canzone originale, Laura Pausini. Lo fa con un mash-up che unisce "Bohemian Rapsody" e "La Solitudine", il brano con cui Laura ha vinto il Festival nel 1993. L’artista arriva sul palco ed è visibilmente emozionata “Ho la lingua a cammello che è un classico dei miei Sanremo”, dice prima di intonare il brano che le è valso il premio: “Io Sì/Seen”, colonna sonora de La vita davanti a sé film di Edoardo Ponti, interpretato da Sophia Loren.

Artisti e in gara ed Ospiti della Seconda serata di Sanremo 2021

E’ la volta di Gaia, la cantautrice ex Amici, presenta nella cornice Sanremese “Cuore Amaro”. Poi tocca a Lo Stato Sociale, il gruppo canta Combat Pop. E’ il momento di un omaggio al grande Ennio Morricone affidato al trio di tenori Il Volo che si esibiscono accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone. Si torna alla gara con "Amare", il brano de La rappresentate di lista e poi Malika Ayane, che si esibisce con "Ti piaci così". Ospite della serata Alex Schwazer, il marciatore campione olimpico di recente assolto dopo una lunga vicenda giudiziaria legata al doping. A far tornare la musica sul palco è Elodie con un medley delle sue canzoni e di alcuni dei più grandi successi della musica italiana. E ancora tre esibizioni fuori gara: Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella ripercorrono alcuni dei grandi successi del Festival. Riprende la sfida canora con Ermal Meta e la sua "Un milione di cose da dirti". A seguire Extraliscio e Davide Toffolo con "Bianca luce nera". Ancora un Ospite d’eccezione, Gigi D'Alessio, il cantante napoletano presenta il suo nuovo singolo "Guagliune". È il momento del "quadro" di Achille Lauro. L'artista mette in scena sul palco dell'Ariston la sua "Bam Bam Twist" con Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Si torna alla gara e si fa serratissima con: Random e la sua "Torno da te"; Fulminacci con la canzone "Santa Marinella"; Willy Peyote che canta "Mai dire mai (la locura)". Una breve ma intensa pausa dalla competizione con Fiorello ed Elodie che duettano sulle note di "Vattene amore" e poi gli ultimi due cantanti in sfida. In compagnia della calciatrice della Nazionale Cristiana Girelli, Amadeus annuncia Gio Evan con la sua "Arnica". Poi è il turno dell'esibizione - speciale - di Irama. Dopo il caso Covid nel suo staff, l'artista gareggia con la registrazione della prova generale e presenta "La genesi del tuo colore". Prima della Classifica dei tredici c'è il commovente monologo di Elodie. La cantante racconta la sua infanzia difficile, la sua crescita, i suoi traguardi e poi canta con la sua prima band.

Sanremo 2021: Prima Classifica Generale

A fine serata, circa all'1 e 30, arriva la prima classifica Generale di Sanremo 2021.

Ermal Meta. Annalisa Irama Malika Ayane Noemi Fasma Michielin e Fedez Lo stato sociale Willie Peyote Francesco Renga Arisa Gaia Fulminacci La rappresentante di lista Maneskin Max Gazzè Colapesce Dimartino Coma Cose Extraliscio e Davide Toffolo Madame Gio Evan Orietta Berti Random Bugo Ghemon Aiello

Sanremo 2021 ci farà compagnia sino a sabato 6 marzo 2021 dalle 20.40 su Rai1.