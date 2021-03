Sanremo 2021: Il Riassunto della Prima Serata del Festival

Anticipazioni TV

Ecco il Riassunto di tutto quello che è successo nella prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 e in diretta dal Teatro Ariston.

Dopo una lunga e difficile querelle su si farà o non si farà, ieri sera 2 marzo 2021, è andata in onda la prima delle cinque serate di Sanremo 2021. Il Festival della canzone italiana ha vinto e non si è arreso al Coronavirus e come ogni anno – dal 1951 senza alcuna interruzione – sino a sabato 6 marzo 2021, porterà sul palco i migliori talenti della musica italiana, per uno spettacolo unico e inimitabile. La settantunesima edizione del Festival sì è aperta con un grande vuoto: quello del pubblico. Per la prima volta nella storia, la competizione si è svolta senza la presenza di persone in sala e con un Teatro Ariston mai visto sino a ora. Una decisione necessaria visto i ferrei protocolli anti Covid-19 a cui tecnici, presentatori, artisti e ospiti, sono costretti a “sottostare” per via della pandemia. Ma nonostante tutto, la serata non ha lasciato l'amaro in bocca e con la maestria di Amadeus e Fiorello – matador confermatissimi dallo scorso anno – ci ha regalato emozioni rincuoranti e allegre, così necessarie in questo periodo durissimo per il mondo dello spettacolo. Ma ecco il riassunto punto per punto di quello che è successo nella puntata inaugurale del Festival di Sanremo 2021:

Sanremo 2021: La Prima Serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo

Amadeus e Fiorello in un buio dietro le quinte aprono la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un Teatro Ariston vuoto ma che non rinuncia alle sue scenografie piene di luci, quasi a somigliare a uno stargate. Direttore artistico e matador della serata, Amadeus ha voluto raccontare – con una lettera – come è nata questa particolare edizione del Festival della Canzone italiana, sofferta ma fortemente voluta dal presentatore. Lo ha raggiunto poco dopo Fiorello che, in una mise tra Katy Perry e Elton John - con un mantello pieno di fiori - ha subito rotto il ghiaccio con la sua ironia “edulcorata”, addirittura arricchita da citazioni dantesche e con una divertente interpretazione di Grazie dei Fiori, brano vincitore del primo Festival.

Le Nuove Proposte di Sanremo 2021: I primi quattro giovani in gara e i primi due finalisti

La gara canora di Sanremo 2021 è cominciata subito con la categoria delle nuove proposte. Il primo concorrente a calcare l'ambito palco del Teatro Ariston è il giovane Gaudiano con il suo brano Polvere da sparo. La seconda concorrente è la riccioluta Elena Faggi con Che ne so. Il terzo concorrente a esibirsi è Avincola con Goal!. Chiude l'esibizione dei giovani Folcast con Scopriti.

Le 4 giovani nuove proposte, non hanno dovuto aspettare molto per conoscere il risultato del televoto e per scoprire chi tra loro sarebbe passato direttamente alla fase finale della competizione, in onda venerdì sera. Passano alle semifinali del 5 marzo 2021, Folcast e Gaudiano.

La Gara dei Campioni, Sanremo 2021 entra nel vivo della serata

Diodato torna sul palco del Teatro Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo

Con una certa nostalgia, Amadeus e Fiorello hanno ricordato la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Per farlo è salito sul palco Diodato, vincitore dello scorso anno con il brano Fai rumore. Il cantante ha lasciato poi il posto alla gara dei Campioni. L'artista è poi tornato a esibirsi a fine serata, poco prima dell'una di notte, con due dei suoi successi più famosi.

La Gara dei Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo

Il primo big ad esibirsi è Arisa, con Potevi fare di più. Per la cantante genovese si tratta della settima volta a Sanremo. La segue il duo formato da Colapesce e Dimartino, per la prima volta all'Ariston, con il brano Musica leggerissima. Si continua con Aiello e la sua Ora. Il terzo big è in realtà un duo o meglio la “coppia più bella del pop” ovvero Francesca Michielin e Fedez che scendono le scale del Teatro Ariston con Chiamami per Nome. Quarto big è Max Gazzè, in veste di Leonardo da Vinci, che succede al duo con Il farmacista. Come quinto big si è presentata Noemi, tornata a Sanremo dopo due anni ma a sorpresa nella prima serata, dopo aver preso il posto di Irama - nel cui staff c'è un caso sospetto di positività al Covid-19. La cantante dal timbro vocale inconfondibile e con un look completamente diverso, si è esibita con Glicine. Ieri sera ha debuttato a Sanremo la giovanissima Madame con Voce. 81 anni in 4, anche per i Maneskin si è trattato di un debutto nella città dei fiori. La loro canzone si intitola Zitti e Buoni. Ritorno in grande stile per Ghemon, nono big in gara con Momento perfetto. Decimi ad esibirsi nella competizione sono stati i Coma_Cose con Fiamme negli Occhi. Undicesima invece Annalisa con Dieci. Penultimo artista della serata Francesco Renga con Quando trovo te. Ultimo big a chiudere la serata e per la prima volta tra i campioni, Fasma con Parlami.

Le regole di Zlatan Ibrahimović per Sanremo 2021

Voluto e desiderato da Amadeus, il campione Zlatan Ibrahimović ha fatto il suo ingresso nella prima puntata del Festival di Sanremo 2021. Il campione rossonero sarà ospite fisso della manifestazione e ha subito voluto chiarire la sua posizione. Ha tre semplici regole per il Festival di Zlatan: la prima, ci saranno 22 cantanti, undici contro undici... altrimenti non è regolare. La seconda, il palco deve essere più grande. Le misure dovranno essere 105x68 come San Siro anche se vorrà dire sacrificare l'orchestra – almeno la parte maschile! Numero3: il Festival di Zlatan dura novanta minuti più supplementari. Lo sportivo ha messo subito a suo agio Amadeus, del resto lui è piccolo, Zlatan è grande!

Achille Lauro, la star del Festival di Sanremo 2021

Istrionico e senza paura, Achille Lauro si è presentato sul palco con tacco 230cm! Artista poliedrico e ieri piumato, sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2021. Per la prima esibizione di questa edizione della competizione canora, Lauro ha sconvolto il Teatro Ariston con un look sconvolgente e con una performance conclusasi con un effetto speciale decisamente borderline. L'artista è poi sparito non ricomparendo per tutta la serata. Per lui ci sarà sicuramente più spazio nelle prossime serate.

Matilda De Angelis e Loredana Bertè le Donne della Prima Serata di Sanremo 2021

La prima donna della serata è la bellissima Matilda De Angelis. La giovane attrice si fa conoscere al pubblico nel 2015 con la serie Tutto può succedere. Poi il grande successo al cinema con Veloce come il vento, per approdare poi alla serie The Undoing, prodotta da HBO con Hugh Grant e Nicole Kidman, che la lancia a livello internazionale. Durante la serata, la De Angelis ha vestito i panni della professoressa sexy, lanciandosi in una lezione sul bacio con un Amadeus alunno indisciplinato e impreparato.

Capigliatura da fata turchina e farfalle sulla testa, Loredana Bertè è la seconda donna della serata. La regina del rock italiano si è esibita con i suoi più grandi successi – partendo con il Mare d'inverno per continuare con Dedicato, Non sono una Signora e Sei bellissima, per poi presentare il suo nuovo singolo, Figlia di. La cantante ha voluto anche dare un messaggio a tutte le donne. Ai suoi piedi le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza

La Prima Classifica Provvisoria di Sanremo 2021

A fine serata, circa all'1 e 25, è arrivata la prima classifica provvisoria di Sanremo 2021.

Annalisa - Dieci Noemi - Glicine Fasma - Parlami Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per Nome Francesco Renga - Quando trovo Te Arisa - Potevi dare di più Maneskin - Zitti e Buoni Max Gazze - Il Farmacista Colapesce e Dimartino - Musica Leggerissima Coma_Cose - Fiamme negli Occhi Madame - Voce Ghemon - Momento Perfetto Aiello - Ora

Podio quindi per Annalisa, Noemi e Fasma. L'appuntamento con gli altri tredici big in gara è per stasera, 3 marzo 2021.

Sanremo 2021 ci farà compagnia sino a sabato 6 marzo 2021 dalle 20.40 su Rai1.