Sanremo 2021: il docufilm su Zlatan Ibrahimovic è gratis su RaiPlay

Anticipazioni TV

Chi sta vedendo il Festival di Sanremo e vuole conoscere meglio Zlatan Ibrahimovic, al di fuori dei campi di calcio, può andare su RaiPlay e cercare il film Ibrahimovic - Diventare leggenda.

Se chiedeste a Zlatan Ibrahimovic "Tu sei sicuro di te?", lui risponderebbe "Io sono Zlatan". Come abbiamo visto nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, Ibrahimovic è salito sul palco del Teatro Ariston dettando le sue regole ad Amadeus e calvalcando quella che è la sua riconosciuta personalità, tanto sul campo di calcio quanto fuori. La dinamica di gag tra lo sportivo e il conduttore è stata pressoché questa e per quanto Ibrahimovic stia al gioco mostrando di avere ironia, non c'è dubbio sul fatto che tra sé e sé pensi che, preparandosi adeguatamente, potrebbe condurlo davvero lui il Festival.

Sanremo 2021: quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic

Si dice che il cachet di Ibrahimovic per Sanremo ammonti a 50 mila euro a serata, ma non c'è polemizzare al riguardo, essendo la cifra allineata al compenso di un ospite, fisso o meno, di rilievo nazionale (anzi, internazionale nel suo caso). Davanti alle telecamere Zlatan mostra il suo carismo e la sua abituale sicurezza, motivo per cui è stato spesso richiesto dai talk show americani quando nella stagione 2018-2019 giocava nel Los Angeles Galaxy. Quello degli Stati Uniti è il campionato di calcio in cui molti giocatori europei finiscono la loro carriera, ma non lui. Con dei goal fenomenali è ripartito per tornare al Milan e giocare di nuovo tra i grandi. A 39 anni.

Leggi anche Zlatan Ibrahimovic, chi è il giocatore di calcio che affianca Amadeus al Festival di Sanremo 2021

Sanremo 2021: il docufilm per sapere tutto su Zlatan Ibrahimovic

Presunzione e arroganza fanno parte del DNA del calciatore da sempre, perché prima di essere uno sportivo, lui è un imprenditore di se stesso. La sua simpatia non va esattamente di pari passo con l'esuberanza, ma per capire veramente di che pasta sia fatto, di come quel ragazzo nato in Svezia da genitori immigrati dall'allora Jugoslavia (padre bosniaco e madre croata) sia riuscito a diventare uno dei calciatori più celebrati e pagati del mondo, bisogna leggere la sua autobiografia del 2013 Io, Ibra oppure guardare il film Ibrahimovic - Diventare leggenda.