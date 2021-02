Sanremo 2021, i nomi delle conduttrici che ogni sera affiancheranno Amadeus

Anticipazioni TV

Ecco un elenco, diviso per serate, delle donne che saranno accanto ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2021.

Siete curiosi di sapere quali saranno le co - conduttrici di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus, sera per sera? Si dirada la nebbia su questa suddivisione, anche se va ricordato che Fiorello, Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro saranno invece presenti per ognuna delle serate del Festival, dal 2 al 6 marzo. Ecco l'elenco delle donne che caratterizzeranno con stili differenti ogni appuntamento.

Festival di Sanremo 2021, l'elenco delle conduttrici accanto ad Amadeus

Il Festival di Sanremo 2021 inizierà il 2 marzo con la conduzione di Amadeus affiancato da Loredana Bertè e Matilda De Angelis. Il 3 marzo saranno invece Elodie e Luisa Ranieri a dar man forte al conduttore e direttore artistico. Seguirà il 4 marzo la sola top model Vittoria Ceretti, mentre il 5 sarà il turno di Barbara Palombelli e della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Nel gran finale del 6 marzo Amadeus invece si avvarrà del supporto di Ornella Vanoni (celebrata inoltre per la sua carriera nella stessa circostanza), di Serena Rossi e di Simona Ventura. Leggi anche Sanremo 2021: ufficiali ospiti e giuria, Amadeus li conferma

Festival di Sanremo 2021, l'elenco delle canzoni in gara

Quella che segue è la lista delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021, nell'ordine alfabetico dei relativi artisti che le sottoporranno a tutta l'Italia, in un festival che mai come quest'anno, in assenza di pubblico, metterà alla prova l'attaccamento della nazione a una manifestazione che, tra sostegno e critiche, rimane un evento annuale caratterizzante per il nostro paese. Leggi anche Sanremo 2021, prima positività al Covid in una band Aiello - "Ora"

Annalisa - "Dieci"

Arisa - "Potevi fare di più"

Bugo - "E invece sì"

Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"

Coma_Cose – "Fiamme negli occhi"

Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"

Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"

Fasma - "Parlami"

Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"

Francesco Renga - "Quando trovo te"

Fulminacci - "Santa Marinella"

Gaia – "Cuore amaro"

Ghemon - "Momento perfetto"

Gio Evan - "Arnica"

Irama - "La genesi del tuo colore"

La Rappresentante di Lista - "Amare"

Lo Stato Sociale - "Combat Pop"

Madame - "Voce"

Malika Ayane - "Ti piaci così"

Maneskin - "Zitti e buoni"

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"

Noemi - "Glicine"

Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"

Random - "Torno a te"

Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"