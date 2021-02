Sanremo 2021: ecco come sarà il Festival quest'anno

Anticipazioni TV

Diffuso il protocollo di sicurezza per un'edizione anomala e senza inconvenienti del festival di Sanremo, che ha già rinunciato al pubblico ma non allo spettacolo.

Mentre mezza Italia in zona gialla si dà incoscientemente alla pazza gioia affollando le piazze in barba alla sicurezza, il Festival di Sanremo, come i set e le attività artistiche ancora attive, adotterà un rigido protocollo per assicurare presentatori, cantanti e orchestrali da possibili contagi. La Rai ha consegnato al Comitato Tecnico Scientifico un manuale di 75 pagine che prende in considerazione proprio tutto. Incluso il trucco delle star, che non possono farne a meno a differenza dei comuni mortali, né possono rischiare che venga rovinato dalle mascherine.

Anche se non ci sarà il pubblico in sala, sarà infatti numerosissimo quello a casa, e lo spettacolo deve continuare. Le serate saranno sempre 5, in prima serata su Rai 1 dal 2 marzo al 6, con la solita durata: si finirà alle 2 del mattino.

A sentire le prime anticipazioni diffuse dai quotidiani tutti saranno forniti di guanti e mascherina FFP2 senza valvola, da indossare per i motivi di cui sopra giusto un attimo prima di entrare in scena. Gel ovviamente ovunque, misurazione della temperatura, sanificazione degli ambienti, percorsi obbligati di entrata e uscita, come nelle scuole, e il tampone da ripetere ogni 72 ore. Il premio finale arriverà su un carrello igienizzato con cui si consegneranno anche i fiori e gli altri riconoscimenti, mentre la platea per la prima volta invece che il pubblico ospiterà l'orchestra, composta da 60 persone e divisa a destra e a sinistra del palco su un totale di 380 metri quadrati.

I coristi che non possono indossare la mascherina dovranno stare a una distanza l'uno dall'altro di 2 metro di fronte e un metro e mezzo lateralmente. I fiati (gli strumenti più a rischio, come si è più volte ironizzato nella trasmissione di Renzo Arbore Striminzitic Show) dovranno stare a una distanza di almeno 2 metri dai coristi e di un metro e mezzo da tutti gli altri, mentre archi, chitarre e tastiere indosseranno la mascherina e staranno a una distanza di 1 metro e 25 gli uni dagli altri, un metro e mezzo dai fiati e 2 di fronte e un metro e mezzo di fianco ai coristi. E non è tutto: la batteria e le percussioni potranno non indossare le mascherine, ma verranno isolati da barriere di plexiglas.

Un'organizzazione davvero meticolosa e uno scenario ancora difficile da immaginare. Chissà se ci sarà un ricambio tra gli orchestrali, stremati da 5 ore di lavoro con la mascherina, e se le distanze tra gli stessi costringeranno a ripensare e riprogrammare diversamente l'acustica del teatro. Di certo chi in quelle serate lavorerà, lo farà con più fatica del solito. Ma le regole sono regole e sarebbe il caso, forse, che anche chi sta fuori le rispettasse, per poter tornare al più presto in una situazione di normalità.