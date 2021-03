Sanremo 2021: chi è Matilda De Angelis? Età e carriera della giovane attrice

Anticipazioni TV

Attrice e cantante, la 25enne Matilda De Angelis affianca Amadeus nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Con l'inizio del Festival di Sanremo 2021 e l'inusuale ma forzato scenario di vedere il Teatro Ariston senza pubblico, tra la curiosità di capire se e quanto sarà diverso per gli artisti in gara e il desiderio di ascoltare nuove canzoni sul palco più prestigioso per la musica italiana, potrebbe esservi sorta una domanda collaterale: chi è quella bella ragazza che si chiama Matilda De Angelis e che durante la prima serata del Festival affianca Amadeus nella conduzione? Eccoci, siamo subito da voi.

Sanremo 2021: età e carriera di Matilda De Angelis

Nata a Bologna l'11 settembre del 1995, la 25enne Matilda De Angelis a 11 anni si avvicina alla musica prendendo lezioni di violino e chitarra acustica. A 13 anni compone testi e musiche delle sue prime canzoni. Gli spettatori iniziano a conoscerla su Rai1 verso al fine del 2015 quando la vedono nel cast della serie Tutto può succedere che va in onda su Rai1 per tre stagione, in cui recita anche il fratello Tobia De Angelis. Al cinema arriva qualche mese dopo con Veloce come il vento, ma il set di quel film con Stefano Accorsi risale a un anno e mezzo prima e rappresenta il suo vero debutto come attrice.

Matilda stava preparando la maturità scientifica per poi iscriversi una scuola per interpreti e traduttori, quando su invito di un amico che stava lavorando al casting del film, si presenta per un fare un provino. La richiamano per un secondo provino, poi per un terzo, finché il regista Matteo Rovere le annuncia di essere la prescelta. La sua vita cambia in quel momento e, nonostante il terrore di andare incontro a situazioni più grandi di lei che non aveva mai preso in considerazione, con il supporto della famiglia si fa coraggio e abbraccia il destino.

Con quel ruolo in Veloce come il vento vince il Nastro d'Argento Premio Biraghi come rivelazione dell'anno, oltre a ricevere la candidatura ai David di Donatello sia come miglior attrice protagonista sia come interprete della canzone del film Seventeen.

A questo punto Matilda è una giovane attrice in ascesa. Tra il 2017 e il 2018 la ritroviamo nei film Una famiglia, Il premio, Youtopia e Una vita spericolata. Sempre nel 2018 viene premiata come Shooting Star alla 68esima edizione del Festival di Berlino. Nel 2019 gira tra la Svizzera e l'Italia il film Atlas di Niccolò Castelli, che la vede come protagonista assoluta. Tornata in Italia inizia le riprese del film Il materiale emotivo di Sergio Castellitto, per poi passare sul set quello del film Divine (anche conosciuto come The Big Other), produzione italo-tedesca per la regia di Jan Schomburg.

Alla fine del 2019 è su Rai 1 nel ruolo di Mariele Ventre, nel film tv I ragazzi dello Zecchino D'Oro. Ad ottobre 2020 approda alla serie The Undoing, prodotta da HBO con Hugh Grant e Nicole Kidman, che la lancia a livello internazionale. L'abbiamo recentemente vista su Netflix tra i protagonisti con Elio Germano de L'incredibile storia dell'isola delle rose. Ha da poco concluso le riprese di Leonardo in cui interpreta Caterina da Cremona e attualmente è impegnata a Venezia sul set di Across the River and Into the Trees, tratto dal celebre romanzo di Hemingway, dove recita accanto a Liev Schreiber.