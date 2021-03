Sanremo 2021, chi è Elodie? Età, carriera e Vita Privata della Cantante

Anticipazioni TV

Elodie Patrizi è la conduttrice che affiancherà Amadeus nella Seconda Serata del Festival di Sanremo. Tutto sulla carriera e sulla vita privata della cantante.

Elodie Di Patrizi, in arte Elodie, condurrà la Seconda Serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Una veste nuova per la cantante romana, che lo scorso anno ha incantato gli spettatori dell’Ariston con la sua ‘Andromeda’ e i look firmati Versace. Ma chi è Elodie e cosa sappiamo della sua carriera e vita privata? Dall’infanzia difficile nella periferia romana, al ‘no’ ricevuto sul palco di X Factor fino ai banchi di Amici e alle esibizioni sanremesi. Conosciamo meglio la co-conduttrice fortemente voluta da Amadeus e Fiorello.

Sanremo 2021, chi è Elodie? Dal 'no' ad X Factor al successo con Maria De Filippi

Classe 1990, nata a Roma sotto il segno del Toro, Elodie muove i suoi primi passi nel mondo della moda ancora giovanissima, per poi scegliere di dedicarsi esclusivamente alla passione per la musica e il canto, trasmessale dal padre. La separazione dei genitori segna moltissimo la giovane, che racconta di una adolescenza non semplice nella periferia romana, resa ancora più difficile dalla brutta malattia di sua madre, ex modella francese creola, originaria della Guadalupa. Nel 2009, Elodie si presenta ai casting di X Factor e riceve un ‘no’ dalla giuria formata da Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi. Decisa a coltivare il suo sogno, la cantante riesce ad entrare nel cast di Amici nel 2015 dove conoscerà un successo straordinario, sotto la guida delle coach Emma Marrone ed Elisa, classificandosi seconda durante la fase serale. Nello stesso anno, Elodie presenta il suo primo album ‘Un’altra vita’, prodotto dalla Marrone, e il singolo omonimo scritto da Fabrizio Moro, entrambi certificati disco d’oro. Nel 2016, dopo il suo primo tour per l’Italia, Elodie è ospite di Loredana Bertè in occasione di Amiche sì Tour, duettando con la regina della musica italiana sulle note di ‘Stiamo come stiamo’. Nello stesso anno, la cantante apre il tour di Emma per poi prendere parte all’evento canoro di beneficenza Amiche in Arena, organizzato da Bertè e Fiorella Mannoia.

Elodie: le sue performance sul palco del Festival di Sanremo

Nel 2017, Elodie prende parte al sessantaseiesimo Festival di Sanremo con il brano ‘Tutta colpa mia’, piazzandosi all’ottavo posto e ottenendo un altro disco d’oro. Dopo una serie di concerti ed eventi che hanno accresciuto la popolarità della romana del Quartaccio con altri iconici brani come ‘Nero Bali’, ’Rambla’, ‘Margarita’ (che è certificato disco di platino con oltre 50 000 come vendute), nel 2019 Elodie prende parte al Festival di Castrocaro, condotto da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’anno successivo, la Di Patrizi torna sul palco di Sanremo con ‘Andromeda’, brano scritto da Mahmood e Dardust, incantando gli spettatori dell’Ariston con la sua voce e i look mozzafiato firmati Versace. Classificatasi al settimo posto, Elodie continua a macinare successi con hit come ‘Ciclone’ e ‘Guaranà’ piazzandosi a pieno diritto nella top 10 italiana di fine anno. Nel 2021, la romana diventa il volto della nuova collezione make up Sephora, che ha fatto impazzire i fan.

Sanremo 2021, tutto sulla Vita Privata di Elodie

Elodie ha avuto una relazione con il cantante Lele Esposito, conosciuto tra i banchi di Amici, il talent show di Maria De Filippi. La loro relazione si è interrotta nel 2017 e la cantante è tornata a fare coppia fissa con Andrea Maggino, dj e suo storico ex fidanzato. Conclusa la relazione, Elodie è finita al centro dei pettegolezzi per la presunta liaison (mai confermata) con Mario Balotelli. Attualmente, la Di Patrizi è felicemente fidanzata con il collega Marracash, conosciuto durante una collaborazione artistica, con il quale sembra essere vero amore. A proposito del suo ruolo di co-conduttrice della Seconda Serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, Elodie ha raccontato in conferenza stampa: “Non vedo l'ora di giocare, sul palco porterò la mia parte infantile, la Elodie dodicenne. Perché quello che vorrei fare è divertirmi - riporta Rai news - Sono veramente onorata. Non avrei mai immaginato di dividere il palco con due personalità dello spettacolo come Amadeus e Fiorello. Sono felicissima perché Sanremo per me è stato un grande appuntamento fin da giovane e ho sempre sognato di cantare su quel palco, ma non pensavo di riuscire a fare una cosa così grande per me”.