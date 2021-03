Sanremo 2021: chi è Barbara Palombelli? Età e carriera della giornalista al fianco di Amadeus e Fiorello

Anticipazioni TV

Nella serata del 5 marzo 2021, al Festival di Sanremo 2021 Amadeus e Fiorello saranno affiancati della giornalista Barbara Palombelli, volto noto in tv e dall'ormai lunga carriera.

Nella penultima serata del Festival di Sanremo 2021 la giornalista Barbara Palombelli sarà al fianco di Amadeus e Fiorello come co-conduttrice. La giornalista è una presenza fissa nel mondo della radio e televisione, tra Rai e Mediaset, con qualche "incursione" anche su La7. Chi è Barbara Palombelli, dunque? Scopriamolo qualcosa sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Leggi anche Sanremo 2021, Amadeus: "Non mi commuoverò" e risponde alle polemiche su Barbara Palombelli

Barbara Palombelli al Festival di Sanremo 2021, gli inizi in tv e sui giornali

Nata a Roma nel 1953, Barbara Palombelli comincia la sua carriera a Radio Due, dopo una laurea in lettere e tesi in antropologia culturale. La seconda rete radiofonica Rai in futuro l'ospiterà spesso, tra le rubriche quotidiane di Se telefonando (1998-2000) e Apparecchiando, e la striscia giornaliera di sua invenzione 28 minuti (2001-2013), con la breve esperienza nel 2002 di un revival del gioco a quiz Il gambero. Ma non anticipiamo troppo i tempi.

Tra la fine degli anni Settanta e tutti gli anni Ottanta Barbara Palombelli è attiva sulla carta stampata: L'Europeo dal '79, Il Giornale di Montanelli dal 1984 al 1987, Panorama (1986-1988, è anche vicecaporedattore), Corriere della Sera (1989-1990 come inviata speciale, poi dal 2001 al 2006 in qualità di editorialista). Mentre la sua attività televisiva cresce, collabora anche con Repubblica nel periodo 1991-2000. Proprio nel 1991 diventa Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Barbara Palombelli in tv tra Forum e Stasera Italia, prima del Festival di Sanremo 2021

La frequentazione televisiva di Barbara Palombelli comincia nel 1987, con una serie di interviste per Domenica In, proseguendo con Samarcanda e Italiani, al fianco rispettivamente di Michele Santoro e Andrea Barbato. Fino ai primi Duemila l'attività radiofonica e per la carta stampata ha la meglio, ma comincia a riapparire in video per una sola stagione di Otto e mezzo tra il 2003 e il 2004, con Giuliano Ferrara allora conduttore su La7. Sono gli ultimi anni prima del passaggio stabile in Mediaset, dove prende parte a Matrix, TG5, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Quarto grado, poi dal 2013 è conduttrice popolare di Forum e dei relativi programmi e speciali derivati dal famoso programma. La consacrazione è del 2018, quando su Rete 4 porta in tv il suo approfondimento del prime time Stasera Italia, tuttora in corso, espanso con un appuntamento settimanale in prima serata il mercoledì, Stasera Italia Speciale.





Barbara Palombelli, vita privata della conduttrice di Sanremo 2021 per un giorno

Barbara Palombelli è dal 1982 moglie di Francesco Rutelli, già sindaco di Roma e ora presidente dell'Anica. Hanno un figlio naturale, Giorgio, e tre figli adottivi, Francisco, Serena e Monica. La Treccani ha addirittura registrato un aggettivo che si rifà al suo stile: "palombelliano", cioè "che evita i tecnicismi della politica e parla solo di temi concreti" (stando al giornalista che coniò il termine, riferendosi proprio allo stile di Rutelli). Forse anche perché suo marito col tempo si è allontanato dalla politica, Barbara ha potuto negare coi fatti quello che aveva dichiarato nel 2000: "In Italia le mogli dei leader politici stanno sulle scatole alla gente. Quindi, meno si fanno vedere meglio è."