Sanremo 2021: Cantanti in gara e Ospiti della Seconda Serata del Festival

Anticipazioni TV

La Scaletta di Stasera di Sanremo 2021: Ecco cosa ci riserva il programma della seconda serata del 71esimo Festival di Sanremo, fra Big, Nuove Proposte e miti della canzone italiana d'autore.

Mentre il carrello trasparente con i fiori per le donne, la spontaneità di Matilda De Angelis, le regole di Zlatan Ibrahimovic e Fiorello che si rivolge alle poltrone vuote diventano il simbolo della Prima Serata del Festival di Sanremo 2021, noi già siamo proiettati nel futuro, e il futuro (immediato) è la Seconda Serata della manifestazione canora più celebre d'Italia.

Condotta da Amadeus, cha ha superato brillantemente la sua paura di presentare senza pubblico e ha ricordato, dopo una telefonata con il ministro Speranza, di usare sempre la mascherina e rispettare le regole anti-Covid, la serata sanremese di mercoledì 3 marzo vedrà nuovamente la presenza di Fiorello sul palco dell'Ariston. A introdurre i cantanti in gara, insieme ad Ama, ci saranno Elodie e Luisa Ranieri. La prima ha partecipato all'edizione 2017 del festival con il brano "Tutta colpa mia" e all'edizione 2020 con "Andromeda". La seconda è una nota attrice e sta facendo furore con la serie giallo-rosa Le Indagini di Lolita Lobosco, in onda la domenica in prima serata su Rai1. Altra presenza fissa della soirée sarà Achille Lauro, che ieri, con parrucca blu, piume rosa e lacrime di sangue, ha mandato in visibilio i social.

Leggi anche Sanremo 2021: Il Riassunto della Prima Serata del Festival

Leggi anche Sanremo 2021: chi è Matilda De Angelis? Età e carriera della giovane attrice

Sanremo: gli Ospiti della Seconda Serata

Se ieri sera la dolcezza di Diodato e la grinta di Loredana Bertè hanno reso lo show molto speciale, ci aspettiamo grandi cose anche dagli ospiti della seconda serata. Come già sapevamo, mercoledì 3 marzo il Festival di Sanremo non godrà della bella presenza di Zlatan Ibrahimovic. Siamo certi tuttavia che si consolerà con altre illustri performance e apparizioni. Ecco gli ospiti che si succederanno sul Palco dell'Ariston mercoledì 3 marzo:

Laura Pausini . L'artista interpreterà "Io sì/Seen" , brano che si è appena aggiudicato il Golden Globe per la migliore canzone e che fa parte della colonna sonora del film con Sophia Loren La vita davanti a sé , diretto da Edoardo Ponti .

. L'artista interpreterà , brano che si è appena aggiudicato il Golden Globe per la migliore canzone e che fa parte della colonna sonora del film con , diretto da . Il Volo . Il gruppo musicale che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con "Grande amore" renderà omaggio a Ennio Morricone , l'immenso compositore che ci ha lasciato il 6 luglio del 2020. A Dirigere l'Orchestra sarà Andrea Morricone , il figlio del musicista.

. Il gruppo musicale che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con renderà omaggio a , l'immenso compositore che ci ha lasciato il 6 luglio del 2020. , il figlio del musicista. Gigliola Cinquetti . La celebre cantante classe 1947, che ha pubblicato i suoi singoli in tutto il mondo, incidendo in otto lingue diverse, proporrà due dei suoi cavalli di battaglia: "Dio come ti amo" e "Non ho l'età" . Entrambi hanno vinto il Festival di Sanremo e il secondo ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa.

. La celebre cantante classe 1947, che ha pubblicato i suoi singoli in tutto il mondo, incidendo in otto lingue diverse, proporrà due dei suoi cavalli di battaglia: e . Entrambi hanno vinto il Festival di Sanremo e il secondo ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa. Marcella Bella . Anche Marcella Bella ci regalerà due dei suoi brani più celebri: "Senza un briciolo di testa" e "Montagne verdi" . Il primo si classificò terzo all'edizione del Festival di Sanremo del 1986 e il secondo, risalente al 1972, scandalosamente non arrivò in finale.

. Anche ci regalerà due dei suoi brani più celebri: e . Il primo si classificò terzo all'edizione del Festival di Sanremo del 1986 e il secondo, risalente al 1972, scandalosamente non arrivò in finale. Fausto Leali . Last but not least si esibirà sul palco del Teatro Ariston Fausto Leali . I brani scelti sono il potente "Io amo" e lo struggente "Mi Manchi" . "Io amo" , del 1987, ha venduto 400.000 copie, si è aggiudicato 2 dischi di platino e la seconda posizione nella classifica italiana. "Mi manchi" , invece, si è classificato quinto al Festival di Sanremo 1988.

. Last but not least si esibirà sul palco del Teatro Ariston . I brani scelti sono il potente e lo struggente . , del 1987, ha venduto 400.000 copie, si è aggiudicato 2 dischi di platino e la seconda posizione nella classifica italiana. , invece, si è classificato quinto al Festival di Sanremo 1988. Alex Schwazer. In mezzo a tanti cantanti e musicisti farà la sua comparsa, quasi a sostituire Ibra, il noto marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008.

Leggi anche Sanremo 2021, Ma come ti vesti - Festival Edition: le nostre Pagelle

Sanremo, la Scaletta della Seconda Serata: i Cantanti in gara in ordine di uscita

Come sappiamo, i Campioni della settantunesima edizione del Festival di Sanremo sono 26, anche se ieri sera Zlatan Ibrahimovic ha suggerito di ridurre il numero a 22, come in una partita di calcio. Nella prima serata si sono esibiti 13 Big, nella seconda sarà la volta dei restanti 13. Poi ci saranno altre 4 Nuove Proposte. Dopo una serata (giovedì 4 marzo) nella quale i Big interpreteranno, da soli o accompagnati da altri cantanti, importanti classici della canzone italiana d'autore, ritroveremo tutti e 26 i Campioni con i loro brani in gara venerdì 5 marzo e naturalmente sabato 6 per il gran finale. Ma torniamo a oggi e andiamo a scoprire chi vedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo mercoledì 3 marzo a partire dalle 20:40:

Sanremo: i 13 Big della prima serata in ordine di scaletta

Bugo - "E invece sì"

- "E invece sì" Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"

- "Un milione di cose da dirti" Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"

- "Bianca luce nera" Fulminacci - "Santa Marinella"

- "Santa Marinella" Gaia - "Cuore amaro"

- "Cuore amaro" Gio Evan - "Arnica"

- "Arnica" Irama - "La genesi del tuo colore"

- "La genesi del tuo colore" La Rappresentante di Lista - "Amare"

- "Amare" Lo Stato Sociale - "Combat Pop"

- "Combat Pop" Malika Ayane - "Ti piaci così"

- "Ti piaci così" Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"

- "Quando ti sei innamorato" Random - "Torno a te"

- "Torno a te" Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"

Sanremo: le 4 Nuove Proposte della prima serata in ordine di scaletta

Davide Shorty - "Regina"

- "Regina" Dellai - "Io sono Luca

- "Io sono Luca Greta Zuccoli - "Ogni cosa sa di te"

- "Ogni cosa sa di te" Wrongonyou - "Lezioni di volo"

Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e sarà stilata una classifica dei tredici artisti. Le canzoni delle 4 Nuove Proposte saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione. Ricordiamo che fra le 4 Nuove Proposte della Prima Serata hanno passato il turno Gaudiano con "Polvere da sparo" e Folcast con "Scopriti".

Appuntamento dunque, questa sera alle 20.40 su Rai1, con la Seconda Serata del 71° Festival di Sanremo, o, come suole ripetere Amadeus, 70°+1.