Sanremo 2021: Cantanti in gara e Ospiti della prima serata del Festival

La scaletta di stasera di Sanremo 2021: Ecco cosa ci riserva il programma della prima serata del 71esimo Festival di Sanremo.

Sanremo 2021 inizia stasera. La 71esima edizione del Festival debutta con l'intento di dare più spazio alla musica "sia per la qualità delle proposte arrivate, sia per dare un segnale di speranza in un momento di grande sofferenza per tutto il settore” come dichiarato dalla direttore artistico e conduttore Amadeus.

Questa particolare edizione del Festival di Sanremo, come ben sappiamo, si svolgerà senza pubblico in sala per via della situazione sanitaria che necessità ancora un rigido regime di regole. Il fatto che la Rai sia comunque riuscita a trovare il modo di mettere in piedi il festival, un pilastro della televisione italiana, insieme a centinaia di persone che hanno dato il loro contributo, "dovrà rappresentare un momento di rinascita per il Paese e per tutte le attività artistiche" si auspica Amadeus, "regaleremo, con Fiorello, cinque serate di grande musica e spettacolo e ringrazio tutte le maestranze e tutti coloro, che dal vertice Rai e fino all'ultimo degli addetti, hanno lavorato a questo appuntamento".

Oltre a Fiorello e alle altre presenze fisse di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, ogni serata vedrà Amadeus affiancato alla conduzione da due donne. Questa sera 2 marzo con lui ci saranno Loredana Bertè e Matilda De Angelis. Il primo artista a esibirsi sarà il trionfatore della scorsa edizione, Diodato, con il brano vincitore Fai rumore, diventato un inno di resilienza nell'anno del Covid. La banda della Polizia di Stato suonerà sul palco dell'Ariston, sul quale è attesa anche l'infermiera Alessia Bonari.

Sanremo, la scaletta della prima serata: i Cantanti in gara in ordine di uscita

I Campioni parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato poi, dopo le votazioni, finalissima a tre per contendersi la vittoria nella categoria Campioni. Insomma, tagliamo corto: chi si esibisce stasera 2 marzo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo? Quali canzoni presenteranno i cantanti?

Sanremo: i 13 Big della prima serata in ordine di scaletta

Arisa - "Potevi fare di più"

- "Potevi fare di più" Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"

- "Musica leggerissima" Aiello - "Ora"

- "Ora" Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"

- "Chiamami per nome" Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"

- "Il farmacista" Irama - "La genesi del tuo colore", verrà - secondo indiscrezioni - sostituito da Noemi con "Glicine"

- "La genesi del tuo colore", verrà - secondo indiscrezioni - sostituito da con "Glicine" Madame - "Voce"

- "Voce" Maneskin - "Zitti e buoni"

- "Zitti e buoni" Ghemon - "Momento perfetto"

- "Momento perfetto" Coma_Cose - "Fiamme negli occhi"

- "Fiamme negli occhi" Annalisa - "Dieci"

- "Dieci" Francesco Renga - "Quando trovo te"

- "Quando trovo te" Fasma - "Parlami"

Sanremo: le 4 Nuove Proposte Big della prima serata in ordine di scaletta

Gaudiano - "Polvere da sparo"

- "Polvere da sparo" Elena Faggi - "Che ne so"

- "Che ne so" Avincola - "Goal!"

- "Goal!" Folcast - "Scopriti"

Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e sarà stilata una classifica dei tredici artisti. Le canzoni delle 4 nuove proposte saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

La seconda serata di mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

L'appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno