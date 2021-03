Sanremo 2021: Beatrice Venezi, chi è la giovane direttrice d'orchestra, stasera sul palco dell'Ariston con Amadeus

Anticipazioni TV

Accreditata come co-conduttrice nella quarta serata, la giovane direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, premierà il vincitore delle Nuove Proposte. Vi raccontiamo chi è questa talentuosa ragazza, che spazia dalla classica all'elettronica ed è molto social.

Nella quarta serata del festival di Sanremo al fianco di Amadeus ci sarà anche una co-conduttrice d'eccezione, che premierà le Nuove Proposte e che sta raccogliendo successi internazionali da qualche anno a questa parte. Beatrice Venezi non è un'attrice, una sportiva o una giornalista, ma una giovane direttrice d'orchestra famosa nel mondo, che si è fatta strada nel suo talento in una professione dominata da figure maschili, e vogliamo farvela conoscere meglio.

Beatrice Venezi: dalla Lucca di Giacomo Puccini ai palcoscenici di tutto il mondo

Beatrice Venezi è nata nella città natale di Giacomo Puccini, che tante volte ha diretto sul palco, il 5 marzo 1990 e compie dunque 31 anni oggi, festeggiando sul palco dell'Ariston. Anche se ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, diplomandosi in direzione d'orchestra, è a Lucca che restano le sue radici ed è al famoso Summer Festival toscano che grazie a lei la classica e la lirica per una sera hanno soppiantato il rock, quando nel 2018 ha diretto un acclamatissimo concerto dedicato al compositore di Tosca, La Bohème, Turandot e Madama Butterfly, in occasione del 160esimo anniversario della sua nascita. Anche il suo primo album, uscito nel 2019, “My Journey – Puccini’s Symphonic Works", è dedicato al grande compositore. Beatrice dirige orchestre da quando ha 22 anni, con grande autorità e una cura estrema al modo di presentarsi, senza mai rinunciare alla sua femminilità. In passato ha sostenuto – e non è difficile crederle – di sentirsi più a suo agio all'estero, visto che in Italia ci sono ancora pregiudizi da parte del pubblico nei confronti di una donna con una posizione come la sua e con il suo aspetto, anche se si tratta di un mondo, per fortuna, meritocratico. Nel 2018 la rivista Forbes l'ha inserita tra i 100 leader del futuro under 30. Con la sua bravura e la sua eleganza, Beatrice Venezi ha diretto orchestre sinfoniche in paesi come il Giappone, gli Stati Uniti, la Spagna, il Canada e l'Argentina. Ha il merito di aver avvicinato alla musica classica molti millennials e non ha particolari pregiudizi su quella contemporanea: forse non ama la trap, ma ha sperimentato con l'elettronica. A chi la criticava per le sue mise troppo femminili, ha risposto in un'intervista a Vanity Fair: “Una donna che cura il proprio corpo è purtroppo considerata una che non cura abbastanza l’intelletto. Ma dove sta scritto? Guardate che io, mentre vado dal parrucchiere, leggo e studio!”.

Beatrice Venezi e le sue precedenti esperienze a Sanremo

Proprio per la sua vicinanza al mondo dei giovani, Beatrice Venezi si è già affacciata alla ribalta sanremese: nel 2020 è stata giurata di Amasanremo e di Sanremo Giovani. Quella del 2021, però, è la sua prima volta in cui sarà sul palcoscenico del Teatro Ariston al fianco di Amadeus.

Beatrice Venezi: una donna molto social

Oltre ad essere impegnatissima nel suo lavoro, Beatrice Venezi non trascura i social ed è attivissima su Facebook e Instagram dove, sempre bellissima ed elegante come una vera rockstar, se non di più, pubblica foto del suo lavoro, dei suoi viaggi (San Valentino a Saint-Moritz: è anche una provetta sciatrice) e col suo cagnolino. Come se tutto questo non bastasse, ha pubblicato anche dei libri: “Allegro con fuoco. Innamorarsi della musica classica” (2019) e “Le sorelle di Mozart” (2020). È insomma una donna da prendere ad esempio per le giovani e giovanissime che, come lei, potrebbero innamorarsi di una musica "antica" ma eterna, pur essendo interamente calate nell'epoca in cui viviamo.