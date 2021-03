Sanremo 2021: ascolti ancora in calo nella seconda serata: verso un'edizione flop?

Anticipazioni TV

Continua il trend negativo degli ascolti per il Festival di Sanremo di quest'anno: nella seconda serata scendono ancora.

Nonostante - almeno a leggere i commenti sui social - il pubblico dei telespettatori dimostri di apprezzare le canzoni e le performance di questa anomala edizione senza pubblico del Festival di Sanremo, continua il trend negativo degli ascolti anche nella seconda serata, dopo il netto calo della prima, rispetto all'anno scorso. Vediamo i numeri.

I dati di ascolto e share della seconda serata del Festival di Sanremo

I numeri della seconda serata sono più bassi di quella della prima, tanto che molti iniziano a parlare di "crollo" e "flop". Ieri 3 marzo a seguire la gara canora sono stati in media 7.586.000 spettatori, con uno share del 42.1%. Nella prima parte infatti (che si è conclusa alle 23.55) gli spettatori collegati erano 10.113.000 per uno share del 41.21%, mentre nella seconda, che va in onda a ora più tarda, da mezzanotte all'1.42, il numero è fisiologicamente calato (dopo tutto sono giornate lavorative) a 3.966.000, con uno share maggiore, pari al 45.7%.

Rispetto all'anno scorso c'è un calo registrato di 1.277.000 spettatori e di 11.2 punti percentuali sullo share. Si può già parlare di un'edizione fallimentare? Probabilmente è ancora presto, ma è indubbio che per molti Sanremo senza pubblico nella sala dell'Ariston non sia veramente Sanremo.