Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello potrebbero abbandonare il Festival?

Anticipazioni TV

Con l'intervento del ministro Dario Franceschini che vieta ogni tipo di pubblico nell'Ariston, pare che Amadeus e il suo sodale Fiorello stiano valutando se lasciare il Festival.

Il tweet con cui il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha escluso ogni possibilità di pubblico all'Ariston per il Festival di Sanremo 2021 starebbe spingendo Amadeus e Fiorello ad abbandonare Sanremo 2021. La voce bomba è trapelata dall'Adnkronos, secondo la quale il conduttore e direttore artistico della kermesse si starebbe in queste ore confrontando con i piani alti di Rai 1: per appianare la situazione o per andare fino in fondo e lasciare la conduzione? In questo caso, potrebbe rischiare il Festival intero di essere rimandato o addirittura cancellato a causa delle misure contro la pandemia del Coronavirus?

Amadeus sarebbe allibito dall'uscita di Franceschini, perché in effetti per Sanremo 2021 non si stava pensando tecnicamente a un "pubblico", ma a figuranti conviventi, pagati e monitorati con tampone, in distanziamento sociale in sala (occupata per nemmeno 400 posti, solo in platea e senza galleria), con una procedura simile a quella di diversi programmi televisivi tuttora in onda. Franceschini tuttavia li equipara nel tweet a un pubblico normale, nonostante quest'anno si sia realizzato X-Factor con la stessa strategia. Per il direttore artistico è impensabile, l'ha ribadito più volte, un Sanremo in cui i cantanti si esibiscono di fronte a sedie vuote.

Per ora Amadeus ha poche sponde, perché anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto eco al niet, pur con toni moderati: "Bisogna capire agli inizi di marzo come sarà la situazione del paese. Se ci si trovasse a marzo con una nuova ondata di casi, sarebbe un ossimoro pensare a un Sanremo come tutti gli altri anni”. Cosa succederà?