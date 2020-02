Sanremo 2020, Scaletta Terza Serata: Cantanti in gara stasera e Ospiti dei duetti

Anticipazioni TV

Dopo gli ottimi ascolti anche della serata di ieri, il Festival di Sanremo 2020 prosegue questa sera in diretta su Rai 1. Ecco cosa ci riserva il programma della terza serata, quella dei duetti dei Big.

Sanremo 2020 giunge alla sua terza serata, quelli dei duetti dei Big che canteranno grandi successi del passato, a cui potremmo assistere stasera, giovedì 6 febbraio, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40

A differenza del programma ufficiale annunciato prima del Festival, nella terza serata non ci sarà la semifinale delle Nuove Proposte, rimandata alla quarta serata di venerdì in cui si svolgerà direttamente la finale che decreterà il vincitore della cosiddetta categorie giovani.

Questa sera in gara ci saranno solo i 24 cantanti Campioni che si esibiranno nei duetti con cover di celebri canzoni del passato. Ad accompagnarli nei duetti ci saranno celebri colleghi (a volte gli interpreti originali delle canzoni che verranno eseguite). Al momento di soli quattro cantanti o gruppi non si conosce l'identità degli "accompagnatori": Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Bugo & Morgan e Francesco Gabbani (primo nella classifica provvisoria stilata ieri sera). Quali sorprese ci dobbiamo aspettare?



Nessuna sorpresa invece per gli "aiutanti" del conduttore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus. Le Madrine del Festival di stasera saranno la modella Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) e la conduttrice e cantante albanese Alketa Vejsiu, immancabili poi i super ospiti fissi di Sanremo 2020: Fiorello e Tiziano Ferro.



In attesa del nuovo appuntamento con la più importante rassegna musicale italiana in programma stasera dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio il la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2020

Scaletta Terza Serata: Tutti i Cantanti in gara Stasera a Sanremo

Cantanti Big: Ecco con chi canteranno in duetto le celebri cover del passato (in ordine di uscita sul palco)

Michele Zarrillo canta "Deborah" in duetto con Fausto Leali Junior Cally canta "Vado al massimo" in duetto con i Viito Marco Masini canta "Vacanze romane" in duetto con Arisa Riki canta "L'edera" in duetto con Ana Mena Raphael Gualazzi canta "E se domani" in duetto con Simona Molinari Anastasio canta "Spalle al muro" in duetto con PFM Levante canta "Si può dare di più" in duetto con Francesca Michielin e Maria Antonietta Alberto Urso canta "La voce del silenzio" in duetto con Ornella Vanoni Elodie canta "Adesso tu" in duetto con Aeham Ahmad Rancore canta "Luce (Tramonti a nord-est)" in duetto con Dardust e La Rappresentante di Lista Pinguini Tattici Nucleari cantano Un medley con "Papaveri e papere", "Nessuno mi può giudicare", "Gianna", "Sarà perché ti amo", "Una musica può fare", "Salirò", "Sono solo parole", "Rolls Royce" Enrico Nigiotti canta "Ti regalerò una rosa" in duetto con Simone Cristicchi Giordana Angi canta "La nevicata del 56" in duetto con Solis String Quartet Le Vibrazioni cantano "Un'emozione da poco" in duetto con i Canova Diodato canta "24mila baci" in duetto con Nina Zilli Tosca canta "Piazza Grande" in duetto con Silvia Perez Cruz Rita Pavone canta "1950" in duetto con Amedeo Minghi Achille Lauro canta "Gli uomini non cambiano" in duetto con Annalisa Bugo e Morgan cantano "Canzone per te" Irene Grandi canta "La musica è finita" in duetto con Bobo Rondelli Piero Pelù canta "Cuore matto" Paolo Jannacci canta "Se me lo dicevi prima" in duetto con Francesco Mandelli Elettra Lamborghini canta "Non succederà più" in duetto con Myss Keta Francesco Gabbani canta "L'italiano"

: Nella serata dei duetti votano solo i membri dell'Orchestra del Festival. Verrà fatta una media tra ie quelli ottenuti nelle due serate precedenti da parte della Giuria Demoscopica.

Ecco chi sono gli ospiti Stasera a Sanremo:

Sono davvero super ospiti anche quelli della terza serata del Festival di Sanremo 2020: annunciati due grandi protagonisti della scena musicale internazionale come Mika, il cantante e showman di origini libanesi, e il britannico, scozzese di nascita, Lewis Capaldi.

Tra gli ospiti di questa sera a Sanremo ci saranno anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ovvero Lila e Lenù, protagoniste di L'amica geniale 2 - storia del nuovo cognome, nuovo capitolo tratto dai romanzi bestseller di Elena Ferrante. La serie di Saverio Costanzo andrà in onda in quattro serate (8 episodi da 50 minuti) in prima visione mondiale su Rai1 e on line su RaiPlay da lunedì 10 febbraio alle 21.25.



L'amica geniale 2: L'amica geniale 2: Nuovo Trailer Ufficiale - HD



E poi c'è Roberto! Torna di nuovo sul palco del teatro Ariston anche per questa 70esima edizione del Festival di Sanremo il grande Roberto Benigni.

L'appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2020 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno