Sanremo 2020, Scaletta Serata Finale: Ospiti e Cantanti in gara stasera

Sanremo giunge alla quinta e ultima serata di un edizione da record, per quanto riguarda gli ascolti. Ecco cosa ci riserva il programma della serata finale, che deciderà il vincitore di Sanremo 2020 nella categoria dei Big.

La Serata Finale di Sanremo 2020 entra in qualche modo nella storia del Festival e il motivo ormai dovreste conoscerlo bene.

La notizia di cui tutti parlano è quella della clamorosa squalifica di Morgan e Bugo dal concorso dei Big avvenuta in diretta durante la quarta e penultima serata di Sanremo.

Le 24 canzoni in gara per la vittoria finale, diventano così 23. E una di loro sarà proclamata vincitrice del Festival di Sanremo 2020 alla fine della, presumibilmente lunghissima, quinta e ultima serata in programma questa sera, sabato 8 febbraio, in onda a partire dalle 20.40 su Rai1.

Dopo la vittoria di Leo Gassmann con la canzone "Vai ben così", che ha chiuso ieri sera la competizione tra le Nuove Proposte, stasera saranno dunque di scena solo i 23 Big, che si contenderanno il titolo di vincitore di Sanremo 2020.

A chiamarli e a presentarli sul palco dell'Ariston, accanto al conduttore Amadeus, ci saranno come al solito le Madrine del Festival. Ad affiancare Amadeus nella conduzione della Serata Finale dovrebbero essere Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Sofia Novello e l'unica che ancora non è salita sul palco, Mara Venier.

Immancabili anche in questa serata finale, in due super ospiti fissi del 70esimo Festival di Sanremo: Fiorello e Tiziano Ferro



In attesa del quinto e l'ultimo appuntamento per quest'anno con la più importante rassegna musicale italiana in programma stasera dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio la scaletta serata finale del Festival di Sanremo 2020

Scaletta Quinta Serata Finale: Tutti i Cantanti in gara Stasera a Sanremo

I Cantanti Big in gara (in ordine di uscita sul palco)

Michele Zarrillo con la canzone "Nell'estasi o nel fango" Elodie con la canzone "Andromeda" Enrico Nigiotti con la canzone "Baciami adesso" Irene Grandi con la canzone "Finalmente io" Alberto Urso con la canzone "Il sole ad est" Diodato con la canzone "Fai rumore" Marco Masini con la canzone "Il confronto" Piero Pelù con la canzone "Gigante" Levante con la canzone "Tikibombom" Achille Lauro con la canzone "Me ne frego" Pinguini Tattici Nucleari con la canzone "Ringo Starr" Junior Cally con la canzone "No grazie" Tosca con la canzone "Ho amato tutto" Le Vibrazioni con la canzone "Dov'è" Raphael Gualazzi con la canzone "Carioca" Francesco Gabbani con la canzone "Viceversa" Rita Pavone con la canzone "Niente (Resilienza 74)" Anastasio con la canzone "Rosso di rabbia" Riki con la canzone "Lo sappiamo entrambi" Giordana Angi con la canzone "Come mia madre" Paolo Jannacci con la canzone "Voglio parlarti adesso" Elettra Lamborghini con la canzone "Musica (e il resto scompare)" Rancore con la canzone "Eden"

Votazioni e vincitore della Serata Finale:

A votare in questa ultima serata del Festival saranno tutte le Giurie, quella Demoscopica, quella della Sala Stampa e quella del pubblico, attravero il televoto da casa. Alla fine delle prime votazioni sarà compilata un'ultima classifica provvisoria facendo la media con le classifiche di tutte le altre serate. Da questa classifica saranno estrapolati i cantanti e le canzoni nelle prime tre posizioni. Azzerrata la classifica, i tre artisti in questione si esibiranno nuovamente. Una nuova e ultima votazione da parte di tutte le Giurie deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2020, il secondo e il terzo classificato.

Ecco chi sono gli ospiti Stasera a Sanremo:

Dopo il cast de Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino, ospite della serata inaugurale del Festival, anche l'ultima serata di Sanremo 2020 è all'insegna del cinema. Tra gli ospiti della Serata Finale di Sanremo 2020 c'è infatti il cast di La mia banda suona il pop, la nuova commedia di Fausto Brizzi in uscita nei cinema il 20 febbraio prossimo. A presentare il film sul palco dell'Ariston ci saranno alcuni dei protagonisti Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro (ci sarà anche Paolo Rossi?).



La mia banda suona il pop: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Grande attesa per un altro superospite dell'ultima serata: Biaggio Antonacci. Oltre a cantare "Ti saprò aspettare", il singolo estratto dal nuovo album "Chiaramente visibili dallo spazio", Antonacci si esibirà con un medley composto da alcuni dei suoi più grandi successi.

Tra gli altri ospiti della Finale di Sanremo il bravissimo attore Edoardo Pesce, che vedremo presto al cinema come evento speciale il 24, 25 e 26 febbraio e poco dopo in TV su Rai1 con il film di Luca Manfredi Permette? Alberto Sordi, in cui l'attore interpreta il celebre attore romano durante i primi anni della sua carriera.



Permette? Alberto Sordi: Teaser trailer Ufficiale del Film - HD





Infine, ospiti di stasera a Sanremo il ballerino Ivan Cottini, che ha deciso di usare anche la danza come forma di lotta contro la sclerosi multipla che gli è stata diagnosticata qualche anno fa.

L'attrice Cristiana Capotondi, il tenore Vittorio Grigolo, il gruppo musicale cubano Gente de zona e Wilma de Angelis, cantante e volto noto della TV.

L'appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della quinta serata finale del Festival di Sanremo 2020 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno