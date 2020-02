Sanremo 2020, Scaletta seconda serata: Ospiti e Cantanti in gara stasera

Anticipazioni TV

Dopo l'ottimo esordio di ieri in termini di ascolti, il Festival di Sanremo 2020 prosegue questa sera in diretta su Rai 1. Ecco cosa ci riserva il programma della seconda serata.

Sanremo 2020 giunge alla sua seconda serata, a cui potremmo assistere stasera, mercoledì 5 febbraio, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40

Dopo l'ottimo risultato in termine di spettatori della serata inaugurale, Amadeus si appresta a risalire sul palco dell'Ariston, affiancato dalla Madrine del Festival, che questa sera saranno tre: le giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti e un'icona degli anni 80, la cantante Sabrina Salerno.

A supportare Amadeus per tutta la sera a e per tutte le serate del Festival di Sanremo, ritroveremo Fiorello e Tiziano Ferro.

Dopo l'esibizione dei primi 12 cantanti in gara della categoria Big nella serata inaugurale, al tremine della quale è stata stilata una prima classifica provvisoria che vede al primo posto Le Vibrazioni, e dopo quella delle prime 4 Nuove proposte (con l'eliminazione di Fadi e Eugenio in via di Gioia e il passaggio di Leo Gassmann e Tecla Insolia alla semifinale che si svolgerà nella terza serata del festival), stasera saranno in gara altri 12 big e altri 4 giovani. E così, il pubblico di Sanremo 2020 avrà avuto modo di ascoltare tutte le 32 canzoni in gara al Festival (in attesa delle cover eseguite dai duetti nella serata di domani).



In attesa del primo appuntamento con la più importante rassegna musicale italiana è per stasera dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio il programma e la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2020

Scaletta Seconda Serata: Tutti i Cantanti in gara Stasera a Sanremo

Le nuove proposte e le loro 4 canzoni in gara la seconda serata

Anche questa sera i 4 cantanti della categoria Nuove Proposte saranno in gara stasera "a sfida diretta" due a due:







Fasma con la canzone Per sentirmi vivo sfida Martinelli e Lula con la canzone Il gigante d'acciaio .

Marco Sentieri con la canzone Billy Blu sfida Matteo Faustini con la canzone Nel bene e nel male.



Votazioni e vincitori della seconda serata: I due cantanti vincitori di ognuna delle due sfide rimarrà in gara e parteciperà alla terza serata del Festival. Le due canzoni perdenti saranno eliminate dalla gara.

I cantanti Big e le loro 12 canzoni in gara la seconda serata (in ordine di uscita sul palco)

Piero Pelù, con la canzone Gigante. Elettra Lamborghini, con la canzone Musica (e il resto scompare). Enrico Nigiotti, con la canzone Baciami adesso. Levante, con la canzone Tikibombom. Pinguini Tattici Nucleari, con la canzone Ringo Starr. Tosca, con la canzone Ho amato tutto. Francesco Gabbani, con la canzone Viceversa. Paolo Jannacci, con la canzone Voglio parlarti adesso. Rancore, con la canzone Eden. Junior Cally, con la canzone No grazie. Giordana Angi, con la canzone Come mia madre. Michele Zarrillo, con la canzone Nell'estasi o nel fango.



Votazioni e vincitori della seconda serata: saranno due le classifiche provvisorie di questa sera, una prima con le 12 canzoni ascoltate questa sera, una seconda congiunta di tutte le 24 canzoni della sezione Big, risultante dalle percentuali di voto ne Prima Serata e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata.

Ecco chi sono gli ospiti Stasera a Sanremo:

Dopo Grabriele Muccino e il cast del suo nuovo film Gli anni più belli, questa sera a Sanremo gli ospiti saranno tutti musicali. Dopo Albano e Romina Power, prosegue l'operazione nostalgia per celebrare la 70esima edizione del Festival: tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2020 ci saranno I Ricchi e Poveri con la formazione d'origine: oltre ad Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, la reunion del popolare gruppo canoro nato negli anni 60 vedrà infatti il ritorno, quasi 40 anni dopo, di Marina Occhiena, che aveva abbandonato i tre colleghi nel lontano 1981. Altri super ospiti di stasera a Sanremo 2020 sono Gigi D'Alessio, che riproporrà con un nuovo arrangiamento sinfonico il brano "Non dirgli mai", presentato 20 anni fa a Sanremo, Massimo Ranieri (che canterà insieme a Tiziano Ferro) e Paolo Palumbo, il giovane rapper affetto da SLA, che canterà la canzone Io sono Paolo.

Infine, super ospite di stasera a Sanremo il re del blues italiano, Zucchero, che si prepara a partire per un nuovo tour mondiale.

L'appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno