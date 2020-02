Sanremo 2020: il Riassunto della quarta serata e la Classifica della Giuria della Sala stampa, TV, Radio e Web

Anticipazioni TV

Una serata ricca di colpi di scena! Ecco cosa è accaduto e il voto della Giuria della Sala stampa, TV, Radio e Web...

Si è conclusa anche la quarta serata del Festival di Sanremo, lunga e ricca di emozioni, soprattutto per il giovanissimo Leo Gassmann vincitore della categoria Nuove Proposte, riuscito a conquistare l'Ariston con la sua Vai bene così . E ancora, è stata pace tra Fiorello e Tiziano, i due hanno cantato insieme Finalmente tu, la canzone con la quale Fiore ha partecipato a Sanremo ‘95, ed è scattato pure il bacio, a quanto pare non concordato: "avevamo detto a un centimetro, guarda che divorzio!", dice imbarazzato Ferro. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque...

Sanremo 2020, quarta serata: Leo Gassmann vincitore, pace fatta tra Fiorello e Tiziano. Ma, colpo di scena...

Non è andata così per Morgan e Bugo, squalificati dalla gara. Un colpo di scena superta la mezzanotte, la coppia sale sul palco per l'esibizione e Morgan attacca a cantare un testo non concordato in cui fa riferimento alle “brutte intenzioni, le maleducazioni”, a “la brutta figura di ieri sera”, “la tua ingratitudine la tua arroganza”. E ancora, canta Morgan, “fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”, “cerco di fornire una forma d’arte”, “rispetta questo palco e rispetta chi ti ci ha portato”. Bugo lascia improvvisamente il palco e si scopre che le tensioni nel duetto andavano avanti da giorni, la loro sorte è segnata: squalificati!

la Classifica della giuria della Sala stampa, TV, Radio e Web

Le esibizioni continuano, la stanchezza inizia a farsi sentire, ma i cantanti danno il meglio nella speranza di conquistare la Giuria della Sala stampa, TV, Radio e Web, ultima a votare per questa 70esima edizione del Festival. E il dado è tratto. Il nuovo podio (voto della Sala Stampa) vede Diodato scalzare Francesco Gabbani, mentre il bronzo va ai Pinguini Tattici Nucleari. Scopriamo la Classifica:

Diodato con Fai rumore Francesco Gabbani con Viceversa Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr Le Vibrazioni con Dov’è Piero Pelù con Gigante Tosca con Ho amato tutto Rancore con Eden Elodie con Andromeda Achille Lauro con Me ne frego Irene Grandi con Finalmente io Anastasio con Rosso di rabbia Raphael Gualazzi con Carioca Paolo Jannacci con Voglio parlarti adesso Rita Pavone con Niente (Resilienza 74) Levante con Tikibombom Marco Masini con Il confronto Junior Cally con No grazie Elettra Lamborghini con Musica (E il resto scompare) Giordana Angi con Come mia madre Michele Zarrillo con Nell’estasi o nel fango Enrico Nigiotti con Baciami adesso Riki con Lo sappiamo entrambi Alberto Urso con Il sole ad est

Questa sera, sabato 8 febbraio 2020, alle alle 20.30 su Rai 1 andrà in onda la serata conclusiva del Festival di Sanremo, in cui verrà decretato il vincitore.

