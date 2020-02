Sanremo 2020: Il riassunto della prima serata del festival

Anticipazioni TV

Ecco cosa è successo nella prima serata della gara canora.

Ieri sera si è alzato il sipario su Sanremo 2020, la competizione canora più seguita dagli italiani. Al centro della prima serata del festival, come da tradizione, ci sono state risate, commozione, ricordi e - ovviamente - canzoni, secondo un copione che si ripete con piccole variazioni ogni anno. Dalle battute di Fiorello allo show di Achille Lauro, dal momento karaoke con Al Bano e Romina all'emozionante monologo contro la violenza sulle donne della giornalista Rula Jebreal. Cosa è successo nella puntata inaugurale dell'evento televisivo più seguito dell'anno? Ecco il meglio e il peggio della prima serata della settantesima edizione del festival di Sanremo.

Le battute di Fiorello

È affidato a Fiorello il compito di rompere il ghiaccio. Lo showman siciliano apre la serata vestito in abito talare e fa intonare alla platea dell'Ariston il nome di Amadeus come fosse l'Alleluia. "Siamo un festival a rischio 15% per questo mi sono messo l'abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funziona in Italia. Già con questo abito siamo al 35%, con me dentro arriviamo almeno al 40. E se l'abito funziona per la seconda serata mi vesto da Maria De Filippi", ha esordito. Fiorello scherza con Amadeus e ironizza sulle polemiche che hanno tenuto banco nella settimana prima del festival: "C'è stata una moria di ospiti, sono scappati via manco fossero elettori 5 Stelle. Qualcuno doveva dargli soccorso: sarò il suo Rocco Casalino".

La gara delle Nuove Proposte

Il festival entra nel vivo con la gara tra le prime quattro Nuove Proposte. Si sfidano gli Eugenio in Via di Gioia e Tecla, poi Fadi e Leo Gassmann. Hanno la meglio Tecla (che supera di poco il gruppo vocale) con il brano 8 Marzo e Leo Gassmann con la sua Vai bene così.

Le emozioni di Tiziano Ferro

Un emozionatissimo Tiziano Ferro ha il compito di portare sul palco dell'Ariston due dei più grandi successi del festival: Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Il cantante propone una versione swing del successo di Modugno e si emoziona fino alle lacrime cantando il brano che assicurò a Mia Martini il quarto posto nella classifica di Sanremo 1989. "Questa è un'operazione a cuore aperto. È stato un salto nel buio e un po' non ce l'ho fatta, ma chi se ne frega!", dice Ferro abbracciando Amadeus e ricordando come sia la prima volta che questa canzone venga eseguita da un uomo. Torna una terza volta sul palco, più a suo agio con la sua canzone Accetto miracoli.

La gara dei Campioni

Dopo oltre un'ora di attesa, si entra nel vivo della competizione con la prima cantante in gara: è Irene Grandi con un brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Seguono Marco Masini, Rita Pavone (alla quale l'Ariston dedica una standing ovation) e Achille Lauro che sorprende tutti entrando con un lungo mantello, poi fatto scivolare via, e rimanendo in tutina di paillettes per il resto dell'esibizione. Si esibiscono, tra una parentesi di spettacolo e l'altra, anche Diodato, Le Vibrazioni (a cui la giuria demoscopica assegnerà il primo posto nella classifica parziale), Anastasio, Elodie che canta l'orecchiabilissimo brano scritto da Mahmood, Bugo e Morgan, Alberto Urso e Riki. Raphael Gualazzi è l'ultimo cantante ad esibirsi quando è ormai l'una di notte.

Le donne della serata: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Gessica Notaro

Le conduttrici che affiancano Amadeus nel corso della prima serata sono Diletta Leotta e Rula Jebreal, donne che il presentatore ha più volte definito "bellissime" nel corso della serata per fare autoironia sulla caduta di stile che lo ha visto protagonista poco prima del festival (quando aveva detto che Francesca Sofia Novello, che sarà sul palco con lui nella serata di venerdì 7 febbraio, è una donna "bellissima e che sa stare un passo indietro rispetto al suo uomo").

I monologhi della prima serata del festival

Le due protagoniste femminili della serata recitano due monologhi: Leotta parla della bellezza delle donne coinvolgendo sua nonna, Jebreal emoziona l'Ariston con il suo discorso contro la violenza contro le donne. La giornalista palestinese racconta episodi della sua vita e della vita di sua madre stuprata e suicida quando lei aveva cinque anni. "Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi come era vestita la Jebreal. Che non si chieda mai più a una donna che è stata stuprata come era vestita lei quella notte", le parole forti di Rula Jebreal.

La canzone di Gessica Notaro ispirata alla sua storia

La violenza contro le donne è il tema principale anche del brano di Gessica Notaro, la modella vittima di un'aggressione con acido compiuta nel 2017 dall'ex compagno, che si esibisce insieme al cantautore Antonio Maggio. La faccia e il cuore, canzone scritta insieme a Ermal Meta, è un inno alla sua forza dopo il tragico fatto di cronaca di cui è stata tristemente protagonista.

Il momento karaoke: Al Bano e Romina Power

Anche nella settantesima edizione del festival di Sanremo non mancano i momenti in cui, come fosse un enorme serata karaoke italiana, cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana si esibiscono sulle note di grandi successi. Quest'anno tocca ad Al Bano e Romina Power che prima duettano (in playback) su una nuova canzone con un testo di Cristiano Malgioglio, poi coinvolgono tutta la platea con le loro Nostalgia canaglia, Ci sarà e Felicità.

Cinema e musica: Muccino ed Emma Marrone

Sanremo è da sempre un'ottima vetrina per promuovere i film in uscita al cinema. Nella prima serata salgono sul palco Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti ed Emma Marrone, attori del cast di Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino. Intonano E tu come stai? di Baglioni in una di quelle esibizioni corali che piacciono tanto al regista romano. Più tardi Emma Marrone esegue un medley dei suoi brani più famosi e raggiunge il palco all'esterno del Teatro Ariston, per la prima volta in Piazza Colombo.

La classifica provvisoria

La serata si conclude con la classifica provvisoria della prima serata risultata sommando i voti espressi dalla giuria demoscopica. Sul podio ci sono Le Vibrazioni, Elodie e Diodato; all'ultimo posto Bugo e Morgan.

Tutte le News e i Gossip sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo.