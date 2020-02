Sanremo 2020: Diretta Live della Finale e proclamazione del Vincitore del festival

Anticipazioni TV

Serata Finale del Festival di Sanremo 2020: seguite la quinta serata e scoprite con noi chi vincerà il Festival di Sanremo 2020.

Siamo arrivati alla finale di questo Festival di Sanremo 2020, la serata in cui scopriremo chi sarà il cantante vincitore di quest’anno. Si prospetta una serata lunga e ricca di momenti memorabili: per questo, come ogni anno, ve la racconteremo in diretta, raccogliendo live gli episodi più importanti della chiusura di questa 70esima edizione di Sanremo. Quale sarà la canzone vincitrice del 2020? Le previsioni danno per finalisti Diodato e Francesco Gabbani, ma essendo l’unica serata in cui voteranno insieme il Televoto, la Giuria Demoscopica e la giuria della Sala Stampa, i colpi di scena sono dietro l’angolo, soprattutto dopo la clamorosa squalifica di Morgan e Bugo dal concorso dei Big della quarta serata di Sanremo. Dopo ieri, le canzoni in gara saranno 23 in questa quinta e ultima serata della kermesse, in onda a partire dalle 20.40 su Rai1. A presentarle, insieme ad Amadeus, ci saranno ovviamente le Madrine del Festival, che in questo sabato 8 febbraio saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Sofia Novello e Mara Venier. Non mancheranno, ovviamente i super ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro. Noi siamo pronti, e voi?

In attesa dell'inizio, ecco l'ordine di uscita dei Big:

Michele Zarrillo con la canzone "Nell'estasi o nel fango" Elodie con la canzone "Andromeda" Enrico Nigiotti con la canzone "Baciami adesso" Irene Grandi con la canzone "Finalmente io" Alberto Urso con la canzone "Il sole ad est" Diodato con la canzone "Fai rumore" Marco Masini con la canzone "Il confronto" Piero Pelù con la canzone "Gigante" Levante con la canzone "Tikibombom" Achille Lauro con la canzone "Me ne frego" Pinguini Tattici Nucleari con la canzone "Ringo Starr" Junior Cally con la canzone "No grazie" Tosca con la canzone "Ho amato tutto" Le Vibrazioni con la canzone "Dov'è" Raphael Gualazzi con la canzone "Carioca" Francesco Gabbani con la canzone "Viceversa" Rita Pavone con la canzone "Niente (Resilienza 74)" Anastasio con la canzone "Rosso di rabbia" Riki con la canzone "Lo sappiamo entrambi" Giordana Angi con la canzone "Come mia madre" Paolo Jannacci con la canzone "Voglio parlarti adesso" Elettra Lamborghini con la canzone "Musica (e il resto scompare)" Rancore con la canzone "Eden"

Finale di Sanremo 2020: La diretta dell'ultima serata del Festival

ore 21.51: Diletta Leotta torna sul palco dell'Ariston

La conduttrice sportiva torna da Madrina dopo la dimenticabile partecipazione alla prima serata, che in molti ricordano solo per il poco riuscito monologo sulla sua bellezza.

ore 21.46: Entra in scena Irene Grandi

La cantante si esibisce con la sua "Finalmente Io", scrittale da Vasco Rossi, Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi.

ore 21.42: Fiorello omaggia Gianni Morandi insieme ad Amadeus.

Dato che Gianni Morandi si fotografa ogni sera davanti al televisore, Amadeus e Fiorello lo omaggiano cantando per lui "Un mondo d'amore" e presentandosi come gli Amarello.

ore 21.40: Amadeus esce indossando la parrucca di Maria De Filippi.

Deve pagare pegno e così fa, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020! "Le scommesse si mantengono e si pagano", dice, e Fiorello commenta: "Sembri Montezemolo ossigenato!". Poi, prima di tornare serio, ci concede una breve imitazione della conduttrice di C'è Posta Per Te e di Adriano Celentano.

ore 21.37: Fiorello preannuncia un Bis del Festival condotto da Amadeus

"Daremo la risposta alla fine di questa finale, cioè tra una settimana", dice Fiore. A voi piacerebbe un bis di Amadeus?

ore 21.32: Fiorello entra in scena

Lo showman fa il suo ingresso sulle note di "Rock and Roll Part 2" di Gary Glitter, forse omaggiando implicitamente il successo Joker. "Quando è iniziato il Festival, il figlio di Amadeus aveva 8 anni, oggi ne ha 11!", dice.

ore 21.25: Sale sul palco Enrico Nigiotti

Pronti a sentire per l'ultima volta su questo palco la canzone dell'ex concorrente di Amici e X Factor.

ore 21.15: È il momento di Elodie

La cantante scende dal palco in un abito lungo scollato, bellissima come sempre.

ore 21.21: Sale sul palco Mara Venier

Amadeus la presenta come la "signora della domenica" e fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston. Si rifiuta però di scendere dalle scale con i tacchi e si leva le scarpe. Insieme commentano l'esibizione della sera prima di Ghali, che ha fatto spaventare tutti inscenando una caduta dalle scale. Poi, Amadeus le dona un enorme mazzo di chiavi, che serve ad aprire tutte le porte dell'Ariston.

ore 21.10: I codici per votare i Big

Il televoto è ufficialmente aperto e sul palco sale Michele Zarrillo, il primo dei Big per stasera. Intanto, ecco i codici per votare il cantante che preferite. I numeri sono 894001 da telefono fisso e 4754751 per l'sms con il codice dell'artista.

Michele Zarrillo codice 01

Elodie codice 02

Enrico Nigiotti codice 03

Irene Grandi codice 04

Albero Urso codice 05

Diodato codice 06

Marco Masini codice 07

Piero Pelù codice 08

Levante codice 09

Achille Lauro codice 10

Pinguini Tattici Nucleari codice 11

Junior Cally codice 12

Tosca codice 13

Le Vibrazioni codice 14

Raphael Gualazzi codice 15

Francesco Gabbani codice 16

Rita Pavone codice 17

Anastasio codice 18

Riki codice 19

Giordana Angi codice 20

Paolo Jannacci codice 21

Elettra Lamborghini codice 22

Rancore codice 23

ore 21.05: La classifica generale delle prime quattro serate

Amadeus svela la classifica provvisoria prima dell'inizio della finale, data dalla somma delle precedenti classifiche:

23. Junior Cally

22. Riki

21. Elettra Lamborghini

20. Enrico Nigiotti

19. Giordana Angi

18. Alberto Urso

17. Michele Zarrillo

16. Rita Pavone

15. Marco Masini

14. Paolo Jannacci

13. Levante

12. Raphael Gualazzi

11. Achille Lauro

10. Anastasio

9. Rancore

8. Irene Grandi

7. Elodie

6. Tosca

5. Piero Pelù

4. Pinguini Tattici Nucleari

3. Le Vibrazioni

2. Francesco Gabbani

1. Diodato

ore 21.03: Achille Lauro su Twitter dà un'anticipazione della sua esibizione

È sicuramente uno dei momenti più attesi della serata, e lui lo sa bene. L'artista ha scritto su Twitter che stasera morirà per la patria. Cosa intenderà?

Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti.#Sanremo2020 #menefrego— ACHILLE LAURO (@AchilleIDOL) February 8, 2020

ore 21.00: Sale sul palco Cristiana Capotondi.

L'attrice è stata invitata come vice-rappresentante della Lega Pro e ha portato in dono ad Amadeus un pallone da calcio. Ovviamente, la sua presenza serve anche a promuovere l'uscita della fiction Bella da Morire.

ore 20.55: inizia la Finale del Festival di Sanremo 2020!

Sul palco dell'Ariston c'è la banda dell'Arma dei Carabinieri, che Amadeus presenta per suonare l'inno nazionale. Mancava, in effetti, il momento patriottico in questa edizione.