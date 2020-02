Sanremo 2020: Chi sono Aeham Ahmad, Silvia Perez Cruz e Ana Mena, ospiti dei duetti della terza serata del festival

Anticipazioni TV

Cosa ci possiamo aspettare dalle inedite accoppiate di stasera e chi sono i cantanti che accompagneranno i Big.

Prima di poter ascoltare di nuovo tutte le 24 canzoni della 70esima edizione di Sanremo, in questa terza serata assisteremo ai duetti dei Big sui brani che hanno fatto la storia del festival. Tra i tanti ospiti dai nomi familiari a chiunque ascolti la radio, ce ne sono tre che forse non conoscete: stiamo parlando di Aeham Ahmad, Silvia Perez Cruz e Ana Mena. Ve li presentiamo brevemente di seguito, per cercare di capire cosa possiamo aspettarci dalle loro esibizioni in questa serata delle cover.

Chi è Aeham Ahmad, l’artista che si esibisce con Elodie

Per interpretare “Adesso tu” di Eros Ramazzotti, Elodie ha scelto di farsi accompagnare da Aeham Ahmad, un musicista palestinese di trentadue anni, il cui nome è apparso per la prima volta sui media di tutto il mondo quando sono diventati virali alcuni video che lo ritraevano mentre si esibiva al pianoforte in un campo profughi palestinesi alle porte di Damasco, sotto l’assedio delle truppe di Assad e dei jihaidisti. Noto anche come “il pianista di Yarmuk”, Aeham è diventato il simbolo delle macerie siriane, e dopo aver perso il suo fedele pianoforte per mano dei miliziani dell’ISIS, è partito a piedi per Berlino, dove ha continuato a suonare per confortare i rifugiati, ricevendo un premio per il suo impegno a favore dei diritti umani e arrivando a registrare un album, “Music For Hope (Self)”. “Non mi piace essere una storia”, ha confessato in un’intervista con il Corriere: “capisco che la mia immagine tra le macerie sia potente, ma sono stanco. La verità è che ho 31 anni ma me ne sento 70, la guerra ti invecchia, quando vedi gente morire in modi tremendi e inumani, avresti solo bisogno di qualcuno che ti cancella i ricordi dalla mente”. Dato il suo vissuto, possiamo aspettarci una performance molto commovente e intima al fianco di Elodie.

Chi è Silvia Perez Cruz, la cantante che si esibisce con Tosca

Silvia Perez Cruz, la cantante che accompagna Tosca in “Piazza Grande”, è una delle voci più amate della musica spagnola. Figlia dei musicisti Càstor Pérez Diz e Glòria Cruz i Torrellas, autori dell’apprezzata habanera “Vestida de Nit”, l’interprete catalana ha iniziato a suonare da piccolissima partendo dallo studio del sax, e si è diplomata alla Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) in Vocal Jazz, fondando nel frattempo un gruppo di flamenco prima di debuttare discograficamente con l’album “11 de Novembre” nel 2012. Nei successivi dieci anni ha cantato in più di dieci gruppi, tutti in stili diversi, passando dal flamenco alla musica tradizionale catalana, dal jazz al folk fino alla musica tradizionale sudamericana. Canta in catalano, spagnolo, portoghese e inglese e ama interpretare classici della tradizione popolare di tutto il mondo.

Chi è Ana Mena, la cantante che si esibisce con Riki

Riki ha invece chiamato Ana Mena per la cover de “L’Edera” di Nilla Pizzi. Questa giovane cantante e attrice andalusa ha vinto anni fa il concorso My Camp Rock, e nel 2016 è entrata nella Viral 50 di Spotify in Spagna con “No soy como tú crees”, singolo che l’ha fatta arrivare fino in Sudamerica e in Francia. Da noi si è fatta conoscere nel 2018, grazie alla collaborazione con Fred De Palma in “D’estate non vale”, che ha ottenuto un doppio disco di platino.

La lista completa degli ospiti dei duetti

