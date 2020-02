Sanremo 2020: Cantanti in gara e Ospiti della prima serata del Festival

Anticipazioni TV

La scaletta di stasera di Sanremo 2020: Ecco cosa ci riserva il programma della prima serata del 70esimo Festival di Sanremo.

Sanremo 2020 inizia stasera. La 70esima edizione del Festival segna un ritorno al passato, almeno per quanto riguarda i cantanti in gara.

Dopo la riunione di tutti gli artisti in un'unica categoria, fortemente voluta dal Direttore Artistico dell'anno scorso Claudio Baglioni, da quest'anno, sotto la guida di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival si torna alla classica suddivisione dei cantanti in gara tra Campioni e Giovani, ovvero tra i 24 cantanti Big e le 8 Nuove proposte.

A presentarli prima della loro esibizione sul palco dell'Ariston, sarà Amadeus, affiancato quest'anno dalle Madrine del Festival: Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodríguez, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu, che si alterneranno nelle 5 serate del Festival. Stasera le Madrine saranno la giornalista Rula Jebreal e la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotti.



Ad affiancare Amadeus, ci saranno anche due super ospiti sempre presenti per tutta la durata del Festival: Fiorello e Tiziano Ferro.



In attesa del primo appuntamento con la più importante rassegna musicale italiana è per stasera dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio il programma e la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2020

Scaletta: Tutti i Cantanti in gara Stasera a Sanremo

I cantanti Big e le loro 12 canzoni in gara la prima serata

Irene Grandi, con la canzone "Finalmente io" Marco Masini, con la canzone "Il confronto" Rita Pavone, con la canzone "Niente (Resilienza 74)" Achille Lauro, con la canzone "Me ne frego" Diodato, con la canzone "Fai rumore" Le Vibrazioni, con la canzone "Dov'è" Anastasio, con la canzone "Rosso di rabbia" Elodie, con la canzone "Andromeda" Bugo e Morgan, con la canzone "Sincero" Alberto Urso, con la canzone "Il sole ad est" Riki, con la canzone "Lo sappiamo entrambi" Raphael Gualazzi, con la canzone "Carioca"

: a fine serata, il voto della Giuria Demoscopica deciderà la

Le nuove proposte e le loro 4 canzoni in gara la prima serata





I 4 cantanti della categoria Nuove Proposte saranno in gara stasera "a sfida diretta" due a due.

Eugenio in Via di Gioia con la canzone Tsunami sfida Tecla Insolia con la canzone 8 marzo. Fadi con la canzone Due noi sfida Leo Gassmann con la canzone Vai bene così.

Ecco chi sono gli ospiti Stasera a Sanremo:

: I due cantanti vincitori di ognuna delle due sfide rimarrà in gara e parteciperà alla terza serata del Festival. Le due canzoni perdenti saranno eliminate dalla gara.

Per il terzo anno consecutivo Pierfrancesco Favino sarà sul palco dell'Ariston nella prima serata del festival. Dopo aver affiancato due anni fa Claudio Baglioni nella conduzione e dopo essere stato tra gli ospiti d'onore nella serata inaugurale dell'anno scorso, Favino ci sarà anche quest'anno. L'attore è infatti tra i protagonisti di Gli anni più belli, il nuovo atteso film di Gabriele Muccino, in uscita al cinema il 13 febbraio prossimo. Il regista romano, insieme agli altri membri del cast, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria presenteranno il film al pubblico del Festival. Tra gli interpreti de Gli anni più belli c'è anche Emma Marrone, vincitrice del Festival nel 2012, anche lei tra gli ospiti della prima serata del festival di Sanremo 2020. Oltre a parlare del film di Muccino, Emma canterà un brano tratto dal suo nuovo album "Fortuna" e si esibirà in un medley di alcuni dei suoi maggiori successi.



Gli Anni più belli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tra gli altri super ospiti della prima serata, la coppia sanremese più sanremese che ci sia: Al Bano e Romina Power, che canteranno il nuovo singolo Raccogli l'attimo, il loro primo brano in copia da 25 anni a questa parte. Nell'esibizione della coppia non mancherà ovviamente la riproposizione di alcuni dei loro più grandi successi del passato.

Tra gli ospiti della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 ci saranno anche Gessica Notaro, la trentenne modella, cantante, show girl e finalista a Miss Italia 2007, protagonista di un tragico fatto di cronaca nera nel 2017 quando fu aggredita e sfregiata con l'acido dall'ex compagno. La ragazza si esibirà insieme al cantautore Antonio Maggio (vincitore del Festival di Sanremo 2013 nella categoria Nuove Proposte) con un brano scritto da Ermal Meta.

L'appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno