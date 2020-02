Sanremo 2020: Al Bano e Romina Power ospiti della prima serata. Le canzoni che canteranno

Anticipazioni TV

La coppia torna a duettare sulle note di due nuovi brani.

Tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2020, il 4 febbraio, ci sono Al Bano e Romina Power. Lo storico duo salirà sul palco della settantesima edizione del Festival per presentare un nuovo singolo, il primo dopo 25 anni dall'ultima registrazione in duetto, intitolato Raccogli l'attimo. Il brano, composto a quattro mani dai maestri Diego Calvetti e Alterisio Paoletti e con musica dello stesso Al Bano, nel testo porta la firma di Cristiano Malgioglio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire dal 5 febbraio. Il secondo brano inedito sarà Cambierà, sempre composto da Al Bano. Al Bano e Romina, però, accontenteranno i fan esibendosi anche in un medley dei loro più grandi successi che comprenderà le canzoni diventate famose proprio partendo dal palco di Sanremo.

Tutte le volte di Al Bano e Romina a Sanremo

I due ex coniugi vantano ben 5 partecipazioni come concorrenti in coppia al Festival di Sanremo: nel 1982 con Felicità, nel 1984 con Ci sarà, nel 1987 con Nostalgia Canaglia, nel 1989 con Cara terra mia e nel 1991 con Oggi sposi. Solo una volta, nel 1984, hanno vinto la gara classificandosi al primo posto mentre per ben 4 volte su 5 sono saliti sul podio. Nel 2015, dopo una lunga assenza, Al Bano e Romina sono tornati a calcare il palco dell'Ariston guadagnandosi una lunghissima standing ovation. L'ultima partecipazione di Al Bano come solista, invece, risale al 2017 quando l'artista pugliese ha portato in gara la canzone Di rose e di spine (eliminata prima della finale).

Il nuovo album di Al Bano e Romina

La nuova reunion di Al Bano e Romina sul palco di Sanremo anticipa l'uscita di un nuovo album che, oltre ai due inediti, conterrà altre 8 canzoni, quattro interpretate da Al Bano e quattro da Romina. Tra i brani cantati da Romina ci sono due canzoni messicane adattate in italiano da lei stessa e A Message, un nuova divertente versione de Il ballo del qua qua con un arrangiamento in stile Reggaeton. Tra quelli affidati alla voce di Al Bano, invece, c'è il brano Madre Mia, dedicato alla madre Jolanda recentemente scomparsa. L'album sarà disponibile in tutti gli store fisici e online a partire dal 21 febbraio.