Sanremo 2019, Terza Serata: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in gara

La terza serata del Festival di Sanremo 2019, in programma stasera, 7 febbraio, è quella che ci permetterà di avere un'idea un po' più chiara sulla classifica dei cantanti in gara. Dopo quelle provvisorie delle prime due serate (decise rispettivamente dalla giuria demoscopica e da quella della Sala Stampa), stasera avremo una classifica, sempre provvisoria, ma comunque riguardante la totalità dei 24 cantanti big in competizione e la loro ripartizione nelle tre zone (blu, gialla e rossa) che suddivide i cantanti tra quelli più votati, quelli "di mezzo" e quelli meno votati. Una classifica congiunta determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nelle tre serate, in cui tre sistemi di voto hanno il seguente peso: 40 percento per il Televoto espresso dal pubblico, 30 percento per il voto espresso dalla giuria Demoscopica, e 30 percento espresso dalla giuria dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa di Sanremo. Il quarto sistema di voto, quello espresso dalla cosiddetta Giuria d'Onore, entrerà in gioco solo nell quarta serata (prendendo il posto della giuria demoscopica). Saranno sempre questi tre "soggetti" a determinare la classifica definitiva che proclamerà il Vincitore del Festival di Sanremo 2019 nella serata finale di sabato 9 febbraio.

Avremo tempo di tornarci, intanto vediamo insieme la scaletta della terza serata di Sanremo con i cantanti in gara e gli ospiti:

I 12 cantanti in gara nella terza serata del Festival saranno (in ordine alfabetico): Anna Tatangelo, BoomdaBash, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Irama, Mahmood, Motta, Nino D'Angelo e Livio Cori, Patty Pravo e Briga, Simone Cristicchi, Ultimo e Zen Circus.

Gli Ospiti della terza serata del Festival di Sanremo: Dal mondo della canzone: Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Raf, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. Oltre a loro ci saranno anche Fabio Rovazzi, Serena Rossi e Paolo Cevoli.

L'appuntamento con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, i cantanti e gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2019 è per questa sera, dalle 20.25 in diretta TV su Rai Uno