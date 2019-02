Sanremo 2019 Serata Finale in Diretta: il nostro live-blogging con l'annuncio del vincitore

Serata finale di Sanremo 2019: il momento in cui scopriremo chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2019. Questa sera vedremo e riascolteremo di nuovo tutti i i 24 cantanti Big della 69esima edizione. E proprio perché è l'ultima serata, abbiamo deciso di commentare in diretta tutto quello che accade e quindi su questa pagina potete seguire il liveblogging del quinto atto di Sanremo 2019. Stiamo vicini!

Ore 21.27: Entrano i Negrita (CODICE 04) . Adesso Pau si muoverà con le convulsioni sul palco per qualche minuto, poi finisce tutto.

Ore 21.19: Virginia Raffaele sembra più rilassata e scherza con Bisio raccontando il suo nervosismo dei giorni scorsi. Sale sul palco Ghemon (CODICE 03). Sera dopo sera, "Rose Viola" resta sempre più impressa, come i cambi d'abito di Ghemon. Però io continuo a pensare che la canzone sia meglio nella versione del duetto con Diodato e Calibro 35.

Ore 21.12: Claudio Bisio, in attesa che il palco sia pronto, ringrazia il suo personal trainer per averlo aiutato via mail. Il suo parrucchiere, i suoi truccatori e la signora Nadia che tutte le sere, prima della diretta, ha portato la sua cena a Baglioni invece che a lui. È il momento di Anna Tatangelo (CODICE 02). La sua è una "Ragazza di Periferia" matura, lei è brava, canta bene, e si commuove anche al termine dell'esibizione. Intanto Bisio sbaglia ad entrare e si accuccia per terra.

Ore 21.07: Sale sul palco Daniele Silvestri con Rancore (CODICE 01). È l'ultima esibizione di Silvestri per questo Sanremo e come nelle serate precedenti, la performance è potentissima e trascinante. Se solo avesse messo un ritornello nel pezzo, la vittoria sarebbe stata sua.

Ore 21.05: il televoto è ufficialmente aperto.

Ore 21.03: Mentre i tre conduttori leggono sul gobbo il regolamento...

Ore 21.00: Entrano Claudio e Virginia. Virginia, dopo le critiche alle sue mise passate, ha deciso di vestirsi in latex.

Ore 20.59: "Vi giuro che abbiamo fatto tutto il possibile perché questo Festival restasse nel solco di quello passato. Ha vinto la musica, hanno vinto le parole e le speranze di tanti giovani e artisti. [...] Io spero che questo solco tracciato non venga dismesso, perché noi abbiamo bisogno del Festival della Canzone Italiana, e spero che rimanga tale, fino al prossimo Sanremo e a tutti quelli che arriveranno". Una preghiera ai dirigenti Rai di tenerlo ancora in considerazione? Un invito a rispettare queste scelte artistiche anche in futuro?

Ore 20.56: bella esibizione. I ballerini fanno da contorno a Baglioni, inscenando crisi epilettiche con il telecomando in mano. Un po' paradossale vederla sul palco dell'Ariston durante uno dei programmi con più pubblicità dell'anno. I commenti al vestito del dirottatore sono unanimi:

Ore 20.48: siamo già due minuti in ritardo rispetto al programma. Si accettano scommesse su l'orario in cui finirà questa serata sanremese! Claudio Baglioni canterà? Ma soprattutto, scopriremo cosa tiene nella borsetta Loredana Berté?