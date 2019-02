Sanremo 2019 La Serata Finale: chi vincerà il Festival?

Un secondo premio è arrivato a Sanremo 2019, dopo quello postumo alla Carriera andato quest'anno a Pino Daniele. Ieri, alla fine della quarta e penultima serata del Festival, la Giuria d'Onore ha infatti assegnato quello per il miglior duetto, vinto da Motta e Nada per la loro interpretazione del brano in gara "Dov'è l'Italia".Il premio più atteso rimane ovviamente quello del vincitore del Festival di Sanremo 2019 e che conosceremo nella tarda serata di oggi al termine della quinta e ultima serata di Sanremo 2019. Un Premio, ricordiamolo, che permetterà al suo vincitore di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà quest'anno a Tel Aviv in Israele dal 14 al 18 maggio 2019.

Altri premi attendono però i cantanti in gara di Sanremo 2019: da quello molto ambito intitolato a Mia Martini, il cosiddetto premio della critica, a quello in memoria di Lucio Dalla assegnato della sala stampa. Ci sono poi i premi al migliore testo e quello alla migliore composizione musicale, quello per la migliore interpretazione, intitolato a Enzo Jannacci, infine, il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano.

Ma torniamo al premio principale: Chi vincerà il festival di Sanremo 2019?

Ecco cosa dice il regolamento ufficiale del Festival su come verrà decisa la canzone vincitrice:

Nella Quinta Serata (Serata Finale) voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria d’Onore.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria d’Onore 20%.

Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle delle Serate precedenti.

Nuova votazione delle canzoni risultate ai primi 3 posti nella classifica, sempre de: - il pubblico, attraverso Televoto - la giuria della Sala Stampa - la giuria d’Onore. I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria d’Onore 20%. Al termine verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima votazione in Serata e quelle ottenute dalle votazioni precedenti. La canzone prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2019.

Scaletta cantanti e ospiti della serata Finale di Sanremo:

Come anticipato ieri, i due super ospiti della quinta e ultima serata saranno due grandi protagonisti della musica italiana che poprio a Sanremo hanno visto decollare la loro carriera: Eros Ramazzotti (vincitore nel 1986 con Adesso tu) e Elisa (vincitrice nel 2001 con la canzone Luce).

La scaletta dei 24 cantanti in gara con l'ordine di esibizione non è stata ancora resa ufficiale, ve la comunicheremo appena possibile.

Eccoli intanto in ordine alfabetico:

ACHILLE LAURO con la canzone ROLLS ROYCE

con la canzone ROLLS ROYCE ARISA con la canzone MI SENTO BENE

con la canzone MI SENTO BENE LOREDANA BERTÈ con la canzone COSA TI ASPETTI DA ME

con la canzone COSA TI ASPETTI DA ME BOOMDABASH con la canzone PER UN MILIONE

con la canzone PER UN MILIONE FEDERICA CARTA e SHADE con la canzone SENZA FARLO APPOSTA

con la canzone SENZA FARLO APPOSTA SIMONE CRISTICCHI con la canzone ABBI CURA DI ME

con la canzone ABBI CURA DI ME EINAR con la canzone PAROLE NUOVE

con la canzone PAROLE NUOVE EX-OTAGO con la canzone SOLO UNA CANZONE

con la canzone SOLO UNA CANZONE GHEMON con la canzone ROSE VIOLA

con la canzone ROSE VIOLA IL VOLO con la canzone MUSICA CHE RESTA

con la canzone MUSICA CHE RESTA IRAMA con la canzone LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA

con la canzone LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA MAHMOOD con la canzone SOLDI

con la canzone SOLDI MOTTA con la canzone DOV'È L'ITALIA

con la canzone DOV'È L'ITALIA NEGRITA con la canzone I RAGAZZI STANNO BENE

con la canzone I RAGAZZI STANNO BENE NEK con la canzone MI FARO' TROVARE PRONTO

con la canzone MI FARO' TROVARE PRONTO ENRICO NIGIOTTI con la canzone NONNO HOLLYWOOD

con la canzone NONNO HOLLYWOOD NINO D'ANGELO E LIVIO CORI con la canzone UN'ALTRA LUCE

con la canzone UN'ALTRA LUCE PATTY PRAVO CON BRIGA con la canzone UN PO' COME LA VITA

con la canzone UN PO' COME LA VITA FRANCESCO RENGA con la canzone ASPETTO CHE TORNI

con la canzone ASPETTO CHE TORNI DANIELE SILVESTRI con la canzone ARGENTO VIVO

con la canzone ARGENTO VIVO ANNA TATANGELO con la canzone LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

con la canzone LE NOSTRE ANIME DI NOTTE PAOLA TURCI con la canzone L'ULTIMO OSTACOLO

con la canzone L'ULTIMO OSTACOLO THE ZEN CIRCUS con la canzone L'AMORE È UNA DITTATURA

con la canzone L'AMORE È UNA DITTATURA ULTIMO con la canzone I TUOI PARTICOLARI

L'appuntamento con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, i cantanti e gli ospiti della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2019, quella della finale, è per questa sera, dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno