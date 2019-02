Sanremo 2019, Duetti della Quarta Serata: la scaletta con Ospiti e Cantanti in gara

Dopo le tre classifiche parziali delle prime serate del Festival di Sanremo, in cui tutti i 24 cantanti big in gara hanno proposto per due volte i loro brani (tutti insieme nella prima serata, e poi in due gruppi di 12 nelle due serate successive), la quarta serata di Sanremo 2019, in programma stasera, venerdì 8 febbraio, in diretta TV su Rai Uno a partire delle 20.30, prevede un cambiamento nel sistema di voto. La giuria demoscopica esce di scena, mentre entra in gioco la Giuria d'Onore, otto rappresentati del mondo della canzone, del giornalismo, della tv e del cinema presieduta da Mauro Pagani (musicista, compositore e produttore discografico italiano) e composta dal regista Ferzan Ozpetek, dalle conduttrice televisive Camila Raznovich e Serena Dandini, dalle attrici Claudia Pandolfi ed Elena Sofia Ricci, dal giornalista Beppe Severgnini, e dallo chef Joe Bastianich.

Cambia anche la il peso dei voti delle varie giurie: il del pubblico televoto passerà dal 40 al 50 percento, quello dei giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival rimane invariato al 30%, mentre quella della Giuria d'Onore peserà per il restante 20 percento.

Alla fine della quarta serata di oggi (quella dei duetti), uscirà una nuova classifica, calcolata in base alla media tra le percentuali di voto ottenute durante questa quarta serata e quelli delle tre serate precedenti.

Ma vediamo in dettaglio quali sono i duetti di stasera a Sanremo 2019, con i 24 cantanti big in gara e i loro ospiti, che li accompagneranno sul palco. Ecco la scaletta dei cantanti della quarta serata in ordine di esibizione:





Sanremo 2019: i Duetti

Il migliore duetto di stasera sarà premiato con un riconoscimento speciale.

Gli ospiti di stasera a Sanremo 2019

Non ospiti ma ospite, anzi un super-ospite, uno dei più attesi di questa edizione del Festival: Ligabue. Il cantante torna sul palco dell'Ariston, cinque anni dopo la sua primissima apparizione sanremese, per presentare il nuovo album "Start" in uscita tra un mese esatto, l'8 marzo prossimo, un album anticipato dal brano singolo "Luci d'America". La presenza di Ligabue stasera a Sanremo renderà ancora più speciale una serata evento, in cui tutti i cantanti in gara avranno molti amici e colleghi al loro fianco per i duetti. Sempre a proposito di super ospiti italiani a Sanremo, ricordiamo che domani, per la serata finale del Festival, ci saranno Eros Ramazzotti ed Elisa. Due cantanti che devono proprio al Festival il lancio delle loro carriere (Ramazzotti esordì a Sanremo nel 1984 con Terra promessa e lo vinse nel 1986 con Adesso tu, mentre Elisa trionfò nell'edizione del 2001 con la canzone Luce).

