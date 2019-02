Sanremo 2019: Cantanti in gara e ospiti della seconda serata del Festival

Poco più di 10 milioni spettatori (10.086.000, per l'esattezza), con uno share del 49.5 per cento, con un picco di ascolto registrato alle 21.46 con 15 milioni 662 mila per l'esibizione di Andrea e Matteo Bocelli. Sono questi i numeri che hanno caratterizzato la prima serata del Festival di Sanremo 2019. Ascolti buoni ma in calo rispetto all'anno scorso quando la prima puntata registrò 11.603.000 telespettatori il 52,1% di share.

Dopo aver conosciuto la classifica provvisoria con i cantanti più votati e quelli meno votati tra i 24 big in gara, e in attesa di vedere come andranno gli ascolti di stasera, vediamo più in dettaglio il programma e la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2019, a cui potremmo assistere in diretta TV questa sera, mercoledì 6 febbraio, a partire dalle 20.25 su Rai Uno.

I cantanti in gara stasera saranno 12 (gli altri 12 Big saliranno sul palco nella terza serata, domani 7 febbraio) e riproporranno i brani già ascoltati ieri. Ecco la scaletta definitiva e l'ordine di uscita dei cantanti sul palco: Achille Lauro, Einar, Il Volo, Arisa, Nek, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Ghemon, Loredana Berté, Paola Turci, Negrita, Federica Carta e Shade







Molti gli ospiti, italiani e internazionali, presenti stasera al Teatro Ariston: quelli musicali saranno rappresentati da Marco Megoni e Tom Walker, che interpreteranno il brano Hola (I say), tratto dall'album "Atlantico", pubblicato dal cantante nel mese di novembre scorso. Sul palco salirà anche un mostro sacro della musica italiana, Riccardo Cocciante (avremo il piacere di ascoltarlo duettare con Baglioni?). Un'altra ospite musicale d'eccezione sarà Fiorella Mannoia. Per il cinema, ci saranno Michele Riondino e Laura Chiatti, protagonisti del film Un'Avventura, in uscita nelle sale il 14 febbraio prossimo. Il film, diretto da Marco Danieli è una storia romantica raccontata sulle meravigliose note delle canzoni di Lucio Battisti.



Un'Avventura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo Pierfrancesco Favino, ospite della prima serata, la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 vedrà la presenza di un'altra protagonista della scorsa edizione, Michelle Hunziker. Tra gli altri ospiti della serata - ospite, per modo di dire visto che all'Ariston è di casa, ci sarà anche Pippo Baudo, che ha ricevuto oggi Il Premio Speciale David Zard, uno dei più celebri produttori e promoter musicali italiani scomparso esattamente un anno fa. Infine, segnaliamo la presenza del duo di attori comici Pio e Amedeo.

La seconda serata del festival di Sanremo sarà segnata anche dalla consegna di un riconoscimento postumo, un Premio alla carriera a uno dei più grandi cantautori della musica italiana degli ultimi decenni Pino Daniele. In un primo tempo, il Premio alla Carriera del Comune di Sanremo sembrava destinato quest'anno a Peppino Di Capri, prima che il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico del festival Claudio Baglioni, cambiasse la sua decisione.

