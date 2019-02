Sanremo 2019: Cantanti in gara e ospiti della prima serata

Niente cantanti big e nemmeno nuove proposte: la grande novità del Festival di Sanremo 2019, che si inaugura stasera, martedì 5 febbraio al Teatro Ariston, è la riunione di tutti i cantanti in gara in un'unica categoria. Insomma, tutti Campioni.

Un'innovazione fortemente voluta dal Direttore Artistico Claudio Baglioni: saranno 24 i cantanti in competizione (i 22 scelti dalla Commissione musicale più i 2 vincitori di Sanremo Giovani, ovvero Einar e Mahmood) che, da oggi fino alla serata finale di sabato 9 febbraio, saliranno sul palco dell'Ariston presentando i brani in gara.

A presentarli il trio di conduttori formato da Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

In attesa del primo appuntamento con la più importante rassegna musicale italiana è per stasera alle 20.25 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio il programma e la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2019.





I cantanti in gara stasera, in ordine di uscita sul palco (I Campioni parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti stasera):

Anna Tatangelo, Einar, Paola Turci, Simone Cristicchi, The Zen Circus, Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Ex-Otago, Daniele Silvestri, Negrita, Patty Pravo con Briga, Federica Carta e Shade, Achille Lauro, Arisa, Francesco Renga, BoomDaBash, Enrico Nigiotti, Nino D'Angelo e Livio Cori, Mahmood.

Ecco chi sono gli ospiti stasera a Sanremo:

I grandi ospiti musicali saranno Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, protagonisti di un duetto (molto probabile anche un'esibizione insieme allo stesso Baglioni) e Giorgia (vincitrice di Sanremo nel 1995). Dopo aver affiancato Claudio Baglioni nella conduzione dell'anno scorso, sul palco dell'Ariston torneranno anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un altro ospite rappresentate il mondo del cinema sarà Claudio Santamaria che si unirà a Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio in un omaggio allo storico Quartetto Cetra.

L'appuntamento con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, i cantanti e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2019 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno

Volete saperne di più sui 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019? Potete cliccare sull'immagine qui sotto e guardare l'infografica con notizie e curiosità su tutti i cantanti di Sanremo 2019.