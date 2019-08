Samba: Il Film su Rai 3 Stasera 6 agosto 2019

Anticipazioni TV

I registi e il protagonista di Quasi amici in una commedia ironica e commovente sull'immigrazione. In onda questa sera alle 21.20 su Rai Tre.

Samba, il film in onda stasera alle 21.20 su Rai Tre, vede ancora una volta insieme i registi e il protagonista del blockbuster francese Quasi Amici per raccontare l'immigrazione con commovente ironia. L'incontro tra il variopinto mondo suburbano di un ironico senegalese in cerca di un permesso di soggiorno e le solitudini di una donna parigina in cerca di se stessa diventa, per entrambi, l'antidoto contro l'emarginazione sociale.

Il film, scritto e diretto da Eric Toledano e Olivier Nakache, vede protagonisti principali Omar Sy e Charlotte Gainsbourg. Nel cast ritroviamo anche Tahar Rahim, Issaka Sawadogo, Hélène Vincent, Christiane Millet, Jacqueline Jehanneuf e Liya Kebede



Samba: Il trailer italiano del film - HD

La trama ufficiale del film:

Il film racconta di un incontro fra due mondi, quello di Samba (Omar Sy), senegalese clandestino che vive in Francia da 10 anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice (Charlotte Gainsbourg), una dirigente d'azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di cambiare vita.

Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un'associazione. Entrambi stanno provando ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano... in una storia che, fra umorismo ed emozione, potrebbe aprire un varco verso la felicità.

E se la vita avesse più fantasia di loro?

La nostra video intervista esclusiva ai registi Eric Toledano e Olivier Nakache:



Samba: Intervista ai registi Olivier Nakache ed Eric Toledano

