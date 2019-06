Rosy Abate: Torna stasera su Canale 5 la fiction con Giulia Michelini

Dopo il successo della prima messa in onda, nell'autunno del 2017, questa sera, martedì 25 giugno 2019, torna in replica su Canale 5 Rosy Abate - La Serie, la fiction spin-off di Squadra Antimafia - Palermo, con protagonista Giulia Michelini.

L'attrice torna a vestire i panni della regina di Palermo, allontanatasi dalla Sicilia per cercare di ricostruire la propria vita. Sono passati cinque anni e la Abate, che ha finto la propria morte, vive in una cittadina della costa ligure ma la sua tranquillità viene scossa da una notizia che porterà la regina a "regnare" di nuovo!

Ecco le anticipazioni della prima puntata di stasera:

Rosy (Giulia Michelini) non è morta ma ho solo simulato la sua morte e ora non è più quella di prima. Vive in una cittadina della costa ligure, sotto mentite spoglie e la sua vita scorre tranquilla. Lavora come commessa in un supermercato e a fianco ha un uomo premuroso e affidabile, Francesco, che la ama ma che non conosce la sua vera identità. Tutto sembra aver trovato il giusto equilibrio sino a quando Mirko (Fulvio Pepe) e Stefano (Fiodor Passeo) Sciarra, due fratelli mafiosi, si rivolgono alla Abate dandole una sconvolgente notizia: suo figlio Leonardino è vivo. In cambio dell’aiuto della donna le riveleranno dove trovarlo. Rosy così torna a lottare per riavere suo figlio ma deve stare attenta a Luca , suo migliore amico ma poliziotto.

La prima puntata delle repliche di Rosy Abate - La serie ci aspetta stasera, alle 21.10 su Canale 5.

