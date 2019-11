Rosamunde Pilcher: Ghostwriter in onda stasera su La5

Anticipazioni TV

Vendette e passioni da uno dei romanzi firmato da un'esperta del genere rosa.

Rosamunde Pilcher: Ghostwriter (2015), in onda stasera su La5 alle 21:10, fa parte di una serie di film per la tv che adattano i romanzi rosa appunto di Rosamunde Pilcher (1924-2019), esperta del genere. Questa storia verte su Owen, un accademico rovinato da un divorzio: Owen ha perso sua moglie proprio per Bill, l'uomo che ora ha bisogno di lui come ghostwriter di una tesi di laurea in fisica: Bill non lo sa, perché c'è un intermediario. Meditando vendetta, Owen cerca tranquillità per scrivere in un cottage, che deve però dividere con Zoe. Quest'ultima è stata tradita dal suo fidanzato, e non è detto che la sua parlantina non riesca a far desistere Owen dalla sua visione negativa del mondo.

Diretto da Stefan Bartmann, Ghostwriter fa parte di una lunga serie di adattamenti dal lavoro della Pilcher: si parla di quasi 130 film! A interpretare i protagonisti ci sono Jeanette Biedermann e Patrik Fichte.



