Room: il film con Brie "Captain Marvel" Larson Stasera in TV su Canale 5

Per tutti, oramai, è la Captain Marvel del MarvelVerse: ma sarebbe un peccato dimenticare che Brie Larson, a trent'anni ancora da compiere il prossimo ottobre, è molto più di una supereroina da cinecomic.

Dopo aver iniziato a recitare giovanissima in tv e al cinema, Brie Larson inizia a ottenere i primi ruoli di rilievo negli anni Dieci di questo Ventunesimo secolo: appare infatti in Lo stravagante mondo di Greenberg di Noah Baumbach, in Scott Pilgrim vs the World di Edgar Wright, Rampart di Oren Moverman e 21 Jump Street di Phil Lord e Chris Miller.

Ma il film che segna la svolta della sua carriera è il thriller Room, diretto nel 2015 dal regista irlandese Lenny Abrahamson, che va in onda stasera in tv su Canale 5 alle 21:25.



Room: Trailer ufficiale in italiano

Room vede Brie Larson protagonista assoluta assieme al piccolo Jacob Trembelay, e le è valso un Premio Oscar come miglior attrice protagonista alla sua prima candidatura, a soli 26 anni, ma anche un Golden Globe e un BAFTA nella stessa categoria.

Room, che ha ottenuto anche altre tre candidature agli Oscar - per miglior film, regia, e sceneggiatura non originale - racconta la storia di una giovane donna e del suo bambino che vivono da tempo reclusi in una "stanza" di tre metri per tre priva di ogni affaccio esterno. Sebbene la donna abbai sempre fatto di tutto per cercare di rendere il più possibile "normale" la vita del figlio, stremata dalle circostanze cercherà di trovare una via d'uscita a questa loro drammatica situazione.

Tutti i Film e i Programmi Stasera in Tv