Romanzo Famigliare, Fiction Rai: da stasera, lunedì 8 gennaio - Anticipazioni

Questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, va in onda la prima puntata di Romanzo Famigliare, la nuova Fiction di Rai1 con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri e con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini. Sei prime serate tv alla scoperta delle contraddizioni e delle similitudini generazionali che uniscono e allo stesso tempo dividono i componenti della famiglia Liegi, un’antica casata ebraica di Livorno. Un racconto di madri, figlie e gravidanze, pieno di verità emotive, che si dipana tra i cantieri navali della città toscana, in un grande affresco della contemporaneità.

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi di oggi:

Emma Liegi (Vittoria Puccini) e sua figlia Micol (Fotinì Peluso) vivono a Roma. Agostino (Guido Caprino), marito di Emma e padre di Micol, è un Capitano di corvetta della Marina Militare e per questo motivo è spesso in missione. Le due donne si trovano quindi a vivere praticamente da sole. La situazione però sta per cambiare radicalmente. Il Capitano Pagnotta infatti ha accettato di essere assegnato all’Accademia Navale di Livorno. Per Emma si tratta di un ritorno a casa per nulla gradito. A Livorno vive suo padre, Gian Pietro Liegi (Giancarlo Giannini), un ricco imprenditore di origine ebraica, con cui Emma non ha più rapporti dopo essere fuggita da Livorno incinta di sua figlia.

Neanche per la sedicenne Micol è semplice. Lasciare Roma significa allontanarsi dal suo amore, l’insegnante di clarinetto Federico (Francesco Di Raimondo). Costretta dai genitori a separarsi dai suoi affetti, prima di partire decide di fare l’amore per la prima volta con lui. Arrivata a Livorno, la famiglia deve fare i conti con le difficoltà di adattarsi alla nuova vita. È Micol che però ne risente maggiormente, tanto da non riuscire a leggere i segnali del corpo, che le indicano di essere incinta. Solo dopo essere svenuta in classe, davanti ai suoi nuovi compagni, la ragazza scopre la scottante verità che ormai cresce nel suo corpo.

Romanzo Famigliare ci aspetta stasera alle 21.25 su Rai1.