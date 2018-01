Romanzo Famigliare, Fiction Rai: anticipazioni stasera, martedì 9 gennaio - Seconda puntata

Questa sera, martedì 9 gennaio 2018, secondo appuntamento con Romanzo Famigliare, la Fiction di Rai1 con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Andrea Bosca e con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini. La famiglia Liegi è la protagonista di un intenso affresco della contemporaneità, in cui le contraddizioni e le similitudini tra madri e figlie emergono prepotentemente davanti al mistero della gravidanza.

Ecco le anticipazioni del terzo e del quarto episodio in onda oggi:

Emma (Vittoria Puccini) e Agostino (Giorgio Caproni) hanno il duro compito di supportare la loro figlia incinta ma per loro non è semplice. Emergono infatti diversi problemi nel loro rapporto, tanto che Emma riprende a frequentare Giorgio (Andrea Bosca). Al primo controllo Micol (Fotinì Peluso) scopre che il feto è affetto da una malformazione e per questo motivo è possibile l’interruzione terapeutica della gravidanza. Emma viene però colta dal dubbio che la malattia sia un’invenzione, suggerita dal padre per permettere alla nipote di abortire. L’ ipotesi si rivela essere esatta. Il feto sta bene e Micol si prepara ad accogliere il bambino senza più riserve. Emma accetta di diventare Presidente della Fondazione Liegi, senza sapere che l’azienda di famiglia sta attraversando un momento difficile. Intanto una lettera anonima insinua il dubbio che il padre di Micol non sia Agostino.

L’insinuazione che Agostino non sia il vero padre della ragazza si diffonde velocemente. Micol ne viene a conoscenza e trova conforto solo nel giovane Ivan (Renato Raimondi). Il rapporto tra i due si intensifica tanto che il ricordo di Federico inizia a svanire. Emma sembra iniziare a interessarsi seriamente all’attività di famiglia. La Fondazione Liegi riesce quindi a risorgere grazie al progetto di accoglienza per ragazzi in difficoltà, sviluppato in collaborazione con la Regione. Tra i ragazzi c’è anche Ivan, proveniente da una famiglia coinvolta in azioni illegali e utilizzato da essa per spacciare droga. Il ragazzo viene arrestato insieme a Micol mentre Gian Pietro (Giancarlo Giannini) sembra non gradire la nuova rotta dell’azienda. L’uomo aveva infatti in mente un progetto per nascondere i flussi finanziari illeciti attraverso i suoi conti olandesi.

Romanzo Famigliare ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.