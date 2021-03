Rocco Schiavone 4: il ritorno di Marco Giallini, vice questore in loden cinico ma geniale

Anticipazioni TV

La quarta stagione è in arrivo per Rocco Schiavone, con Marco Giallini che ci racconta il ritorno al loden e fra i monti aostani nei panni del poliziotto più cinico, ferito eppure geniale della televisione italiana.

Dove finisce Rocco Schiavone e dove inizia Marco Giallini, il suo interprete? L’attore romano lo sente sempre più vicino, il suo vice questore di stanza, inopintamente, in quel di Aosta. Quel Rocco che è nato e cresciuto a Trastevere, Roma, quando non era ancora un quartiere alla moda, e che è ancora una cosa sola con i suoi amici d’infanzia, con cui è cresciuto e che sono diventati criminali, mentre lui ha scelto di fare lo sbirro, anche se non si sa bene perché. Il talento ce l’ha, e con quello risolve i casi intricati che gli capitano, anche in questa nuova stagione, la quarta, di Rocco Schiavone, una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film. Saranno solo due film, e non quattro, perché i romanzi di Antonio Manzini, da cui sono ispirati, editi da Sellerio, sono belli che finiti. La messa in onda è prevista su Rai 2 mercoledì 17 e 24 marzo prossimi.

L’abbiamo lasciato in fuga, sospeso a metà in un cliffhanger che ci ha lasciati con i puntini di sospensione, e ritroviamo Schiavone in un luogo inusitato, ma presto tornerà nella sua odiata, ma in fondo amata Aosta. A maggio verrà pubblicato un nuovo romanzo della serie di Manzini, come ha anticipato lui stesso in un incontro via zoom, ma dipenderà dagli ascolti, e dalla RAI, la possibilità di avere anche una quinta stagione della serie più scorretta del mondo crime italiano. “Da Rocco ho imparato che si possono fare serie fruibili, un bel prodotto, una delle cose più belle che ho fatto”, ha detto Marco Giallini. “Sono un appassionato del genere e non ne ho visti molti così di poliziotti. Non vado mai in montagna, m’ammazza, quando vedo quell’erba verde attaccata per terra mi viene l’ansia, l’aria è troppo buona. Ma amo la città di Aosta, che mi ha accolto magnificamente, e amo guardarle, le montagne, ma camminare non è roba per me.”

Giallini è Schiavone, si diceva, e quindi anche nelle interazioni con il mondo circostante, specie quello della stampa, non è certo loquace, anche se lui è decisamente più guascone e verace, e dimostra come preferisca spendersi sul set, dando anche il cuore a questo personaggio così amato. “C’è più un’involuzione in lui che un’evoluzione”, ha dichiarato, in ogni caso, Giallini. “Me lo sento vicino molto, quindi non mi ricordo bene quello che gli succede, come non mi ricordo io quello che ho fatto ieri. È felice quando è solo, o quando vede persone che lo fanno stare bene, non credo di averlo mai visto felice, forse dei momenti con il ragazzo, il vicino di casa, o con gli amici. A prescindere da quello che gli è successo, la morte assassinata della adorata moglie, è sempre un po’ vittima. Vivrà degli amori? Boh, perché no, quello che posso dire di me, invece, è che io non ne ho avuti, di amori non tumultuosi”.

Manzini ha il sarcasmo tagliente del personaggio che ha creato, e fa il punto di dove eravamo rimasti. “Rocco deve chiudere un caso iniziato in un libro precedente, con al centro il casinò. Nel secondo film lo troviamo in ospedale dopo una sparatoria, e proprio lì si apre un caso che magari non avrebbe altrimenti condotto lui, se non fosse stato anche un degente. Poi ci sono gli amori e le vite degli altri poliziotti intorno a lui, per non renderli solo macchie di vari colori, ma qualcosa di definito. Io sul set non ci vado, meglio che rimanga a scrivere a casa, di me non c’è bisogno lì. Marco e Simone Spada, il regista, sono due artisti, di quelli che raramente prestano servizio nelle fiction televisive, che di solito sono fatte da mestieranti. Hanno un cuore immenso e se non lo vedi è perché sei un alieno. Si nota l’attenzione e la cura che ci mettono, qualcosa che non si vede quasi mai, in Italia e all’estero. Ci sono tanti poliziotti che indagano nella televisione, è vero, ma penso che i necessari siano pochi, e spero che Rocco rientri tra questi, ma sono gli spettatori a doverlo dire. Ho detto all’ente del turismo di Aosta di darmi una mano, di cercare di aumentare gli omicidi, visto che i numeri sono blandi, mentre noi siamo arrivati a 12, 13; servirebbe per diventare più credibili. Del resto, penso spesso che Gubbio sia uno dei posti più pericolosi d’Italia, con i 1235 omicidi di Don Matteo”.

“Il nostro è stato uno dei primi set riaperti, a giugno”, come ricorda il regista, Simone Spada. “L’atmosfera invernale è cruciale per Schiavone e non volevamo tradirla, anche se non stato facile, fra il caldo estivo e le misure anti-covid. Abbiamo trovato delle soluzioni, anche fotografiche, molto interessanti. Abbiamo restituito al personaggio la forma e il suo contesto, oltre che i contenuti. Rocco non possiamo immaginarlo in abiti estivi, il suo Loden è il mantello di un supereroe. Nella sua depressione, è sempre un po’ innamorato, ma non credo vivrà mai l’amore felice, quello che lo metterebbe in condizioni di serenità, ma amori passionali e impetuosi.”

Si parla tanto di amore, del latin lover seriale Rocco Schiavone, ma a noi sembra centrale l’amicizia, per lui, perso com’è nel suo esilio montano, così lontano da Trastevere e dai suoi amici d’infanzia, con cui ogni tanto ancora si vede e brama qualche cosa di poco legale. “Mi rivedo nell’importanza per lui dell’amicizia, quella in cui non contano tanto gli anni, ma quello che hai condiviso, quello che ti senti dentro. Sono empatico, di amici ce ne ho tanti e sono molto importanti. Lui la cerca, ma la respinge anche, come dimostra in caserma, dove fa di tutto per stare antipatico a tutti. Poi ci sono gli amici con cui è cresciuto, nonostante il loro retaggio non pulitissimo, ma sono legatissimi.”