Ritoccàti: la Seconda Stagione della serie comedy sulla chirurgia estetica al via Stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

L'appuntamento con il primo episodio della nuova e Seconda Stagione di Ritoccàti è per questa sera su Sky Uno alle 20.10. Ritroviamo il Prof. Basoccu e... il lato comico della chirurgia estetica.

Da Stasera, 22 marzo, va in onda la Seconda Stagione di Ritoccàti, serie comedy dedicata alla chirurgia estetica e prodotta da Mr Moody. L'appuntamento è su Sky Uno alle 20.10 dal lunedì al venerdì.

Ritòccati nasce da un'idea di Luca Rochira e del Prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da oltre 30 anni. Lo affiancano Giancarlo Commare, Neva Leoni, Paolo Camilli, Liliana Fiorelli, Michela Giraud, Francesco Marioni e Angelica Massera. A questi si uniscono diversi volti nuovi: Federico Cesari, Angela Favella, Francesco Russo, Francesca Antonaci, Matteo Cirillo, Alessio Di Domenicantonio, Federica Pagliaroli, Gianmarco Rottaro e Niccolò Senni. A dirigerli tutti è Alessandro Guida, che ha girato all'interno dello Studio Medico Basoccu, che farà da teatro a vicende molto divertenti in cui viene messo in evidenza il lato buffo della chirurgia estetica. Si scherzerà insomma sulla paura di invecchiare o sulla scarsa autostima di coloro che ricorrono a qualche ritocchino o a trasformazioni più imponenti.

Giulio Basoccu commenta la Seconda Stagione

Il Professor Giulio Basoccu è entusiasta di ripetere l'esperienza di Ritoccàti. Ha dichiarato infatti:

E’ bello e stimolante tornare a condividere il set con attori giovani, vitali e straordinariamente bravi che mi hanno sostenuto e insegnato ad addentrarmi sempre più in un mondo che non è il mio, ma che, da curioso quale sono, mi affascina.

E in merito alla Seconda Stagione della serie comedy ha detto:

Questa seconda stagione è stata, di nuovo, un'esperienza straordinaria e per di più arricchita dalla possibilità di dare una struttura più articolata al racconto, che ci ha consentito di narrare, meglio e in chiave leggera, vizi e virtù della vita che ruota attorno allo studio di un chirurgo estetico.

Gli episodi della Seconda Stagione di Ritoccàti: trama e titoli

La Seconda Stagione di Ritoccàti si compone di dieci episodi, nei quali gli interventi di chirurgia estetica si alternano alle vicende personali di chi lavora nello Studio Basoccu. Ecco i titoli e una breve trama degli episodi. Se non volete sapere nulla, non leggete. Se invece proprio non resistete e desiderate qualche anticipazione o indizio, eccovi accontentati.

Basoccu's Angels

Nello Studio Basoccu arriva un nuovo specializzando: l’affascinante Sergio. Vanessa apprezza molto, Marco no. Vincenzo ha a che fare con un figlio che non gli somiglia affatto.

La tradizione araldica

Marisa ha bisogno di un intervento particolare in vista dell'imminente matrimonio. Ester, la nuova media manager, cerca di coinvolgerla in un'iniziativa social.

Miciotopo

Gianfranco ha una nuova compagna che vuole fargli un regalo inaspettato. Marco cerca di organizzare una cenetta romantica con Vanessa, che però sembra avere altri piani.

L'era dell'acquario

Chiara vuole un futuro migliore, sul palmo della sua mano... Il Prof condivide con Tobia, il direttore amministrativo dello studio, un'insospettabile passione per l'oroscopo.

La sobrietà della politica

Susanna ha deciso di entrare in politica e vuole rifarsi il look. Ester la riporta sulla retta via. Sergio e Vanessa sono ufficialmente una coppia.

Un gesto romantico

Arriva in studio il rapper Bruno e il suo manager, Arturo, che vuole dare una nuova immagine al suo assistito. Vanessa è una fan di Bruno, Marco cerca di approfittarne.

La verità su Doris

Chiara vuole ritoccare il suo "migliore amico". Ester è sempre alla ricerca di nuovi like, mentre Tobia nasconde un terribile segreto che riguarda Doris, l’adorato pesce rosso del Prof.

Voglia di…

Vanessa ha strani sintomi, Marco ha un'intuizione. Il Prof. è alle prese con Giuseppe che vuole fare un intervento per risolvere finalmente il rapporto con la madre.

Le tartarughe di Linosa

Marisa presenta al Prof. la sua "adorata" figliastra. Le due non potrebbero essere più diverse, ma, grazie all'intervento di Ester, trovano un compromesso.

I tacchi sono scomodi

Vanessa non si sente all'altezza di Sergio. In suo aiuto accorre Marco. Tobia ed Ester trovano un'intesa inaspettata. Finale di stagione pieno di colpi di scena.

Ritoccàti è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.